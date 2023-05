“Cristiano Ronaldo amava o Arsenal”: a revelação do amigo

Uma provocação social pode levar a revelações sensacionalistas. Assim Piers Morganjornalista e amigo britânico Cristiano RonaldoYar, respondeu a um comentário TwitterDeixe escapar um detalhe específico sobre CR7.

Veja o que Cristiano Ronaldo, amigo jornalista, revelou

jornalista britânico Piers Morgan Ele também foi o editor da entrevista Cristiano Ronaldo. Sim, precisamente o que decidiu o fosso irreparável entre os campeões portugueses e o DMK Manchester United. As muitas facções de Ronaldo no clube inglês e as relações com o treinador deterioraram-se Dez Falcão. O divórcio é inevitável Com o português que foi disputar a Liga Profissional Saudita vestindo a camisaAl Nasser. Respondendo a provocações deArsenal Vir Cristiano Ronaldo por um usuário Twitter, Piers Morgan Resumidamente: “Tirem sarro disso o quanto quiserem, mas estou dizendo que se tivéssemos contratado Cristiano por toda a temporada (o que ele estava disposto a fazer) teríamos vencido o campeonato. Ele sabe como ganhar troféus e pontuações.

Mensagem secreta de Cristiano Ronaldo nas redes sociais sobre humor