Precipitação registrada foi de 90 mm

Pesaro, 17 de maio de 2023 – falar ela foi dormir com ele Folha perto do topo da inundação E isto A genética é mais ameaçadoraAlguma certeza sobre o amanhã e a crença de que algumas previsões terríveis estão erradas.

Inundações em Pesaro: carro semi-inundado pela área de Muraglia de Terci

Ela partiu um dia Danos e inundações Ao longo de toda a extensão do rio, mas sem enchentes terríveis. Ele ainda não sabe se vai se safar dessa vez, como já fez em janeiro. Se no início do ano as partes média e baixa do vale foram inundadas, desta vez a maior ameaça veio da superfície, após 12 horas de chuva ininterrupta que despejou muita água no solo.

Na entrada às 13 O lago Mercadale registrou 400 metros cúbicos de água, o equivalente ao fluxo de uma vaca em Cremona atualmente. E assim continuou por horas. O reservatório, antes parcialmente e devidamente vazio, conseguiu laminar três milhões de metros cúbicos, mas por muito tempo foi necessário baixar a vazão para 250 metros cúbicos por segundo.

dica À tarde, a enchente atingiu Pesaro, de aproximadamente 600 metros cúbicos por segundo: o hidrômetro da ponte ferroviária registrou um nível máximo de 4,65 metros (em janeiro chegou a 5,20), que se manteve constante por muito tempo. Só caiu alguns centímetros ontem à noite. O rio transborda acima de Pesaro, quase atingindo o nível das margens em muitos lugares. Mesmo assim, a água invadiu áreas conhecidas, principalmente no entorno da praça de pedágio, inundando áreas industriais, artesanais e residências.

Avançar Desta vez, a abundância de água veio da descarga da cratera Gas Brusiate, que o rio usava como saída. A parte ondulada de Ca’ Paci ocupa quase 300.000 metros cúbicos de água, metade do passeio e mais é despejada no terreno circundante. O sistema viário foi afetado por enchentes por um longo tempo. Também a montante, perto da confluência Absa do Maserata Feltria, ocorreram inundações, causando danos consideráveis. Kasinina Ring Road foi fechada por um longo tempo. O rio inundou Borgo Massano (afetando também muitas casas), atravessou-o, destruiu o passadiço de Badia, recentemente renovado, e espalhou-se por todas as várzeas, danificando muitas culturas; Ele engoliu parte da estrada de acesso à unidade de controle Ca’ Spezie.

Significativo Quantidade de chuva até às 20h de ontem: 90 milímetros em Pesaro (uma vez e meia a média de maio), 90 em Mercadale, 65 em Carpegna, 72 em Arcilla (o riacho causou várias inundações), 58 em Urbino.

Valores próximos a 100 milímetros foram registrados em várias áreas que fazem fronteira com a assediada Romagna. Os ramos Metaro e Cesano receberam mais chuva, mas ainda foram consistentes. Hoje foi outro dia de campo e começou a chover forte novamente a partir da noite. Desde o início do ano, 500 milímetros caíram em Pesaro. Demorou 10 meses para chegar a esse número em 2022.