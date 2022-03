Eliminatórias para o Mundial – Portugal 2-0 Macedónia do Norte: Duplo Bruno Fernandez, Lucidanians voam para o Qatar

Neste momento, sim, os desprivilegiados são amplamente respeitados. Portugal decidiu não seguir o exemplo da Itália, vencendo a Macedônia do Norte para chegar à final da Copa do Mundo pela sexta vez consecutiva. Cristiano Ronaldo e a sua equipa terminaram 2-0 no Porto. Uma prova sem muita história, porque os macedónios também estão a começar bem, mas a elevada qualidade técnica dos portugueses é logo visível. A decisão é dois gols de Bruno Fernandez, que usa a tentativa de suicídio de Stephen Ristovsky no primeiro tempo e beija Diego Jotta no segundo tempo. Ronaldo não marca, mas ajuda o clube a beijar a vantagem para Mate. A história da heróica Macedônia do Norte termina aqui. Por outro lado, Portugal será plantado no Qatar.

Placar

Portugal 2-0 Macedónia do Norte (1-0 na primeira parte)

Eliminatórias da Copa do Mundo da Europa Transformer Room Palermo, Reino Unido: “Repugnante, parece uma paisagem” 14 horas atrás

Portugal (4-3-3): Diego Costa; Cancelo, Danilo, Pepe, Nuno Mendes; Bruno Fernandez (88′ Matthias Nunes), Moutinho (91′ Widinha), Otávio (77′ William Carvalho); Bernardo Silva (87′ João Félix), Cristiano Ronaldo, Diego Jotta (77′ Rafael Leo). CD. Fernando Santos

Macedônia do Norte (4-4-2): Dimitrovsky; S. Ristovsky, Velkovsky, Musliu, Alioski; Elmas (87’Nikolov), Bharti, Ademi, Trajkovsky (59’Surlinov); M. Ristovsky (46′ Myovsky), Kostadinov (75′ Askovsky). CD. Milevsky

Juiz: Anthony Taylor (Reino Unido)

Metas: 32′ Bruno Fernández, 65′ Bruno Fernández

Amonites: Cancello, Musliu, Alioski

Demitido: não tem ninguém aqui

Crônica de 5 momentos importantes

14 e # 39; – O toque de profundidade de Otávio em Cristiano Ronaldo, cruzou para a esquerda e errou a pole a um centímetro de distância.

24′ – Bruno Fernandez chuta a bola da bandeira por Diego Jotta com a cabeça, mas a bola volta para o alto.

32′ – Golo de Portugal. Stephen Ristovsky, que perdeu completamente o deslocamento horizontal, pegou de Bruno Fernandez Ronaldo e cruzou para a direita atrás de Dimitrovsky. 1-0.

Delícias de Bruno Fernandez, Portugal-Macedónia do Norte Crédito Foto Getty Images

41 & # 39; – Ronaldo volta ao centro para Diego Jotta, ele espera Dimitrovsky e o gol estava praticamente vazio, mas em coordenação perigosa, bateu por fora da rede.

65′ – Golo de Portugal. Contra-ataque de Diego Jotta para Bruno Fernandez: desvio de voo na frente de Dimitrovsky e a bola de volta para a rede. 2-0.

Momento social

Ao melhor

Bruno Fernández – Era sua noite em Oberoi. Um golo na primeira parte, outro golo na segunda parte e o papel do herói português: os dois golos levam Portugal ao Qatar.

Que pena

Stephen Ristovsky – Ele não jogou pior do que muitos jogadores da equipe, mas o erro cometido na vantagem portuguesa está muito manchado em seu rating.

Ranknick: “Ronaldo? Vamos sempre mandá-lo para Portugal!”

Eliminatórias da Copa do Mundo da Europa Ronaldo: “Esta é a minha última Copa do Mundo? Eu decido” Ontem às 15h20