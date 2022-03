“Dizer adeus aos fortalecidos é um presente para o No Vox, é como dizer que estamos brincando.”

A polêmica não diminuiu. “deixando Robalo verde Um dom que se fortalece Sem Vox. O fato de você poder se livrar dele da noite para o dia é uma mensagem de comunicação que diz que você pode voltar ao trabalho: “Nós zombamos dele. Você fez bem em resistir“”. O epidemiologista apoia isso na Saudação Adnkronos Pier Luigi LopalcoO professor de saúde da Universidade de Salendo, entre outros, concorda com diretores que veem professores não vacinados retornando ao trabalho a partir de 1º de abril, sem contato direto com crianças, absorventes.

“Quem não quis se vacinar – continua – ao invés de se vacinar, como fez 90% do país, não perdeu tempo, perdeu tempo, entregando certidões e interpondo recursos… então veio o pedido de desculpas. Isso não é apenas para os novatos, mas também para os partidos políticos que os vendam.“.

Desativando – “Como é o caso da China, não há risco de novos bloqueios em nosso país. Gerenciamos a epidemia melhor do que no Oriente porque desde o início achamos que era necessário conviver com o vírus. 5 dias no Oriente e 5 no Ocidente foram impedidos de exibição. கோவிட் 0, Inatingível. Assim, o país se encontra com uma população infectada pelo vírus. Além disso, a população não vacinada foi cada vez menos utilizada por uma vacina que não funcionou.

Gestão – “A transição da emergência da epidemia de SARS-Cove-2 para o gerenciamento normal é mais do que apropriada. Estou apoiando isso há algum tempo, mas o normal deve estar preparado. , não vejo muito compromisso organizacional em mudar para esse normal gestão, explica Lopalko, que “dá o exemplo para todos”: muitos dos casos que dão entrada no hospital por covit estão, neste momento, preocupados com os doentes, sendo positivos para o hospital e o vírus por outros motivos. A probabilidade de ser portador do vírus é muito alta mesmo entre pessoas com diferentes patologias, embora não precisem de um pneumologista ou infectologista e estejam sendo transferidas para as enfermarias do governo, independentemente de sua doença. Subestimado até agora. No entanto, existem muitas vacinas que não apresentam problemas com o vírus nessa situação. O manejo desses pacientes será feito em enfermarias normais, não em enfermarias do governo, uma vez terminada a emergência. Para isso, é necessário preparar a equipe e manter quartos isolados em enfermarias normais para outros patógenos, tuberculose ou outras doenças.

De acordo com Lopalko, a gestão normal é inconsistente com a abertura contínua dos departamentos do governo, dizendo: “Por todos os meios: pessoal dedicado, organização específica. Na prática, se continuarmos com essa empresa, teremos uma administração normal que nem tem o respaldo da lei de emergência, o que faz sentido do ponto de vista administrativo, por exemplo, para pagamentos extraordinários e infrações orçamentárias”.