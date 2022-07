Rocco Casalino foi expulso com e-mail de representantes do M5s: “Ele não estava lá, só trabalhava para Conte”

Conselho de operação 5 estrelas no Quarto Ele parabenizou Rocco Casalino. ocorrido No último dia 15 de julho e, em deferência às modas da época, o antigo rival Irmão Grillino tornou-se a ligação Expulso por e-mail. “Vimos por este meio informar que o seu contrato irá expirar a 15 de julho de 2022 e que não lhe são exigidos serviços”, era o texto da comunicação. David Crippa foi enviado a Montecitorio pelo líder do grupo. Enquanto isso, precisamente David Crippa Construindo Um protestocontigo. Casalino assinou o acordo de comunicação do M5s para a Câmara e o Senado no ano passado. Grupos de grelhados Pagaram metade do salário. Eles já estavam em circulação desde o ano passado Vozes insatisfeitas Sobre seu papel nos M5s.

Agora é a hora da rede ração. Temperado com os venenos habituais que circulam nestes casos. Imprimir Que fique sabendo que o resultado ficou no ar: “Nós o pagamos para nunca vê-lo – Alguns representantes teriam dito – ele só trabalha para Conte. Por outro lado, apoiou a oposição.Dragões: “Este Governo Eu não aguentei. Quanto mais cedo terminar, melhor». Enquanto isso, a relação com Conte Não é o que costumava ser. É melhor apostar tudo no voto, pois o ex-defensor público é mais hesitante. Ele poderia se apresentar com um novo papel: candidato ao Senado. Enquanto isso ontem Pepe Grillo mudou Foto no perfil do Whatsapp Substitua-o por uma foto de um pote de cola de coco. Uma referência à grelha presa à poltrona?

