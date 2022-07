Dybala-Roma com Mourinho e Abraham no primeiro dia de Zoya

Paulo Dybala completou seu primeiro treino com a camisa da Roma esta manhã, aguardando um anúncio oficial. Sozinho no Estádio Municipal de Albufeira, os Giallorossi seguiram-no pessoalmente com o staff enquanto os seus companheiros passavam por uma sessão de sensibilização muscular na estância balnear onde a equipa está alojada. Dybala fez uma viagem rápida para retomar a rota que foi interrompida há 48 dias no Dia Itália-Argentina em Londres, em 1º de junho. À tarde chega o status oficial de sua viagem a Roma, a assinatura do contrato e a primeira entrevista com os canais do clube.