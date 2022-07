Dragões no Senado por uma esperança no escuro. Premier olha para Letta e centro-direita – política

Draghi na encruzilhada entre governo e crise. 09h30 Comunicações ao Senado (Noite Esperança), quinta-feira na Câmara.

O dia, que começou com algum vislumbre de esperança de um desfecho positivo para a crise política, continuou à beira da tensão em que todos mantiveram suas cartas cobertas. Terminou com uma nova centelha de esperança Cimeira no Palazzo Sigi entre Mario Draghi e o centro-direita. Fontes do governo insistem que a reunião correu bem. Tanta coisa para dizer Enrico Letta: “Amanhã será um belo dia”. O único problema que resta para Matteo Renzi é que “todos sabemos que se Conte deixar a maioria, Draghi ficará”.

A crônica do dia

O Senado decidiu que a Câmara vai falar às 9h30. Apesar de algumas notícias importantes, Mario Draghi tem esperança no escuro para comparações dadas por apostadores parlamentares, a começar pelo fato de que o primeiro-ministro fará seu discurso, aguardará as respostas das intervenções dos partidos e depois decidirá. Em perfeito equilíbrio.

Instituto ANSA As comunicações do primeiro-ministro são primeiro ao Senado, depois à Câmara (ANSA).

O dia começa quando o secretário do Partido Democrata, um dos sapadores mais ativos da crise, é interceptado saindo do Palazzo Sigi após uma longa conversa com o primeiro-ministro. A reunião confirmou o clima elétrico nos prédios políticos e foi imediatamente estigmatizada pelos manifestantes de centro-direita, que a interpretaram como uma concessão de uma rota preferencial para os democratas, onde líderes de centro-direita se reuniram o dia todo na residência romana do governo. Silvio Berlusconi Dele há sinais de guerra. Mais tarde, uma ligação dos Cavaleiros para Draghi abre a situação e permite que os líderes de centro-direita viajem para o Palazzo Sigi para acertar as contas. Em seguida, retorne imediatamente para relatar a Berlusconi, que estava esperando na Villa Grande.

Um pedido ao primeiro-ministro Draghi Ser o garante da unidade nacional e garantir que 7 das 9 propostas apresentadas ao Primeiro-Ministro pelos M5 nos últimos dias foram rejeitadas como inaceitáveis.. Segundo notícias conhecidas, esta foi a posição das forças do governo de centro-direita que se encontraram com o primeiro-ministro à noite. Em vista, a centro-direita, especialmente a revisão dos rendimentos dos residentes, a substituição do trabalhador histórico de 5 estrelas, e o corte da carga fiscal. Ataque da oposição Geórgia Meloney. O líder do FdI está sozinho na oposição e exige uma votação imediata. “É por isso que todos tentam evitar ir às urnas imediatamente…”, escreve ele em sua página do FacebookI, publicando um post recente. A pesquisa Swg dá ao Fdi 23,8%. “Isso explica por que a esquerda tem tanto medo de eleições”, diz um post com uma foto do chefe do IDE ao lado da última pesquisa.

Instituto ANSA “A renúncia de Mario Draghi como primeiro-ministro da Itália após uma divisão em seu governo de unidade nacional expõe mais incerteza política, mesmo que eleições antecipadas sejam evitadas.”

Estes são sinais que confirmam como as forças políticas tendem a alargar o “buraco” que Enrico Letta procura há dias. Mas as horas passam e ninguém vê aquela “verdade política” que pode desatar cada nó. A presença é grosseira: depois de ver Leta no Palazzo Sigi Tragi, ele pega o carro e dirige até o Quirinele. Mattarella. Nada vazou sobre a possível decisão tomada pelo ministro-chefe, então naquela noite todos estavam conversando no escuro temendo um longo confronto.Senado. No entanto, as reflexões do primeiro-ministro e as negociações multifacetadas podem não exigir exatamente um debate com mais algumas horas.

Instituto ANSA Avançar em nome da estabilidade (ANSA).

Não houve muito movimento naquele dia, sem novos sinais emergindo do Aventino, mas também sem novas ameaças. Correram durante horas rumores de que os chamados governadores poderiam sair anunciando que estavam prontos para um voto de confiança urbi et orbi. Mas entre negações e descuidos, isso não aconteceu. “Vamos ser sinceros, o partido de Conte já decidiu não votar contra o governo de Draghi. Conte está apostando em uma votação antecipada, mas isso pode causar uma queda ainda maior nas pesquisas”, observa. Ministro das Relações Exteriores Luigi Di Maio Sua ex voltou a atacar o movimento. É claro que as negociações estão próximas, pois é claro que as posições se intensificaram nos últimos dias. O mantra do governo de centro-direita hoje ainda canta “basta com os M5s”, o que certamente não ajudará Draghi a encontrar uma saída para o impasse.

Instituto ANSA “Diretoria da Câmara do M5s quer voto de confiança no governo”

Silêncio estranho Giuseppe Conte Ele parece preferir deixar a disputa nas mãos do primeiro-ministro e do centro-direita, apesar dos rumores de um encontro cara a cara com o primeiro-ministro no final da noite, depois que os líderes embarcaram no Palazzo Sigi. Ou pelo menos uma entrevista por telefone que surgiu entre dois rivais. Com os otimistas já falando sobre mudanças caso os M5s sejam lançados, a caçada está em busca de “governadores” que possam dar um voto de confiança em qualquer estágio. As palavras que Draghi usa amanhã dependem das aberturas ou, inversamente, da dureza dos tons. Observando essa maionese frenética, o primeiro-ministro certamente será forçado a mudar seu discurso ao entrar na Câmara.