Casca crocante. Coduriosa creme. Tamanho perfeito: mais satisfatório do que um mignon, mas pequeno o suficiente para evitar a culpa (nós comemos cinco ou seis de qualquer maneira).

Pastéis de ovos dominam os balcões das confeitarias da cidade “Pastel de Nada” Também em espanhol, ou similar “Torta de Ovos” (“Don Dodd” (para puristas) é popular nas confeitarias chinesas, especialmente na área de Sarbi, o coração da comunidade Chinomengina. Mas a quem devemos agradecer por tal benção? Simples: monges e lavanderia.

o “Pastel de Nada”, literalmente “Pasta de Creme”, nasceu no início do século XIX no Mosteiro dos Jerónimos em Belém, hoje um belo bairro da série “A Cozinha do Mitcham” nos arredores de Lisboa. Os monges, acostumados a usar clara de ovo em tecidos amiláceos, aproveitaram uma refinaria de cana-de-açúcar próxima para inventar uma receita antidesperdício para consumir o excesso de gemas. “Pastel de Belém” Não é mais que o doce fruto desta associação. Em 1834 – quando todos os conventos e mosteiros portugueses foram encerrados devido à Revolução Liberal – tornou-se moeda de troca: os monges, expulsos, seguiram o segredo e tentaram sobreviver vendendo doces num pequeno empório anexo à refinaria. A receita do mosteiro ainda é zelosamente guardada pelos confeiteiros Fábrica de Pasteis de Beléme permanece inalterado até hoje.

Aqueles que são mais observadores terão notado uma notável semelhança “Pastel de nata” O inglês se distingue por uma casca de massa quebrada em vez de massa folhada, e o cozimento lento resulta em um creme mais perfeito. Feitos com mel, antes da chegada do açúcar do Novo Mundo, os doces ingleses surgiram no cenário gastronômico há cerca de quatrocentos anos. Pasteis de nataEles são mais famosos do que a coroação de Henrique IV da Inglaterra em 1399.

lá “Don Dodd” (“bolo de ovo”) surgiu nos restaurantes de Guangzhou (ou Cantão, do cantão português) no início do século XX, único porto acessível aos comerciantes estrangeiros europeus. Não é por acaso que a cozinha cantonesa tem muitas influências externas.

A massa salgada se espalhou para Hong Kong na década de 1940, inicialmente apenas em restaurantes sofisticados de estilo ocidental. Na década de 1960, eu “Cha San Teng”Os “restaurantes de chá” de estilo ocidental começaram a servir essas tortas doces, que se tornaram populares entre os trabalhadores de Hong Kong, até se espalharem para os supermercados, onde inicialmente apareciam como um “especial semanal”. Em 2014, a receita de bolo de ovo foi formalmente adicionada ao patrimônio cultural imaterial de Hong Kong.

Uma variante popular é Macau, uma Região Administrativa Especial da República Popular da China e uma colônia portuguesa de 1552 a 1999. Sour tornou-se popular aqui no final da década de 1980, graças ao farmacêutico britânico Andrew Stowe e sua esposa Margaret Wong, que começaram a vender um bolo de ovo ao estilo de Macau na Lord Stowe’s Bakery, “gelado” mais do que a versão nas proximidades de Hong Kong. Em 1999, a Sra. Wong vendeu a receita para a KFC, uma popular rede de fast-food americana especializada em frango frito, que introduziu o pastel de nata ao estilo de Macau em outras partes da Ásia, incluindo Cingapura e Taiwan.

Pastel de Nada, torta de creme Ou Esse é o Dodd? Conceder cidadania à pastelaria loira que enlouquece o mundo é uma questão pequena. Milão, uma cidade cosmopolita, está mais interessada em manter uma lista (e Instagram) de “farmacêuticos” confiáveis. Aqui você está satisfeito. Doces e café fornece Pastel de fita e outras especialidades portuguesas via Farini e via de Amicis, em edição aqui Leve embora. Donna MimmaA pastelaria argentina (sim, não grite plágio) está pronta Pasteis de nata Para as delícias do sul de Milão via Ribamonti.

Movendo-se para a vizinhança do dragão, S’LAB Milãoirmãzinha doces de parisCompre ofertas próprias via Surfy ovo azedo, juntamente com inúmeras outras guloseimas de inspiração asiática. Inaugurado há dois meses, sempre via Surfy Padaria Hekfanchoi Trazendo sobremesas tradicionais de Hong Kong para Milão, e nunca faltam tortinhas de ovos.

Agora que você tem endereços suficientes para combater sua crise de retirada, você deve experimentar todos eles!