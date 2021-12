Calciomercado Roma, desafio inflama

A Roma teria identificado a oportunidade de o mercado de câmbio abrir em janeiro. Diego Pinto na primeira fila.

O general português vive uma situação particular, tal como o treinador do Kilorosi, dada a inconsistência dos resultados. O novo projeto Giallorossi foi lançado neste verão, mas já recebeu muitas críticas.

Para este time, que já mudou um pouco, José deve receber o tempo que tem Mourinho Ele mesmo disse desde o início que queria acelerar. Uma longa estrada cheia de obstáculos, mas o Special também sabia disso. Talvez a gestão da equipa e a gestão dos jogadores individuais que não encontram muito espaço no mercado fechado pudesse ter sido muito melhor, mas a empresa está disposta a agradar os portugueses em tudo.

Mercado de Roma, liderado por Betis

Vinte e três minutos e apenas uma reserva ao longo da temporada Mark Roga, Chamado de meio-campista central Bayern Mônaco retirou-se em outubro do ano passadoEspanyol por 9 milhões de euros. O jogador era procurado pelo então treinador Hans-Dieter Estalido, Enquanto esteve no banco do clube da Baviera, ele teve mais espaço do que tem atualmente. Julian Knoglesman. Na verdade, em sua primeira temporada na Baviera, ele teve um total de 11 partidas (519 minutos) pelo jogador espanhol nascido em 1996.

Do jogador Nós conversamos sobre isso No início de novembro, Kialorosi recebeu um novo nome para o meio-campo. Reportado por ‘Calciomercato.com’, A aventura em Punteslica para Roca está agora nos créditos finais e em janeiro ele descobrirá um novo arranjo. Existem equipes muito interessadas Bedis Seville e Roma, Ambos procuram um novo reforço no setor central do acampamento.