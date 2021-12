Os novos casos estão em 6 regiões, sendo três na Lazio

Os outros quatro casos Omigron Na Itália, um total de 17. Agora, o Nova variante Encontrado em cinco regiões e uma província autônoma: Sardenha (Contato próximo com jogador de rugby Alghero adicionado ontem) Veneto, Piemonte, Campânia e Província Autônoma Bolzano. Três infecções foram confirmadas com nova mutação ontem Lazio: Implantação realizada Spallanjani E as vítimas têm histórias diferentes Roma.

Terceira dose do boom: 450.000 por dia, mas 1,7 milhão com mais de 80 anos sem vacinação

Covid, 14, morreu em Angona: Martina não conseguiu se vacinar

Relatórios

Para dois deles, o caminho da variação é claro: primeiro, uma mulher de March, que estava com a mãe na África do Sul, chegou a Fumicino pela Ethiopian Airlines, tendo como destino final a província de Maserato. No teste de swap positivo quando ele pousou na Itália, a implantação começou porque ele veio da África do Sul; O segundo era um soldado nigeriano em missão, que estava voltando para seu país; O terceiro caso é bastante paradoxal: uma mulher que vivia no Lácio, que estava em Paris, ao regressar sofria de uma nova variante: se a troca de Omigran tinha ocorrido na França, agora está claro que foi uma mutação . Tem circulado de forma significativa na Europa.

O Conselheiro de Saúde do Lazio Alessio D’Amato afirma: “Estávamos ansiosos por esses eventos depois de aumentar a fila do alerta nacional, então era questão de tempo, pois a variação estava em circulação., Amostras para classificação de vírus podem ser enviadas para Spallanzani Laboratório de Virologia. Já existem 17 casos de Omicron confirmados na Itália: o empresário de Caserta (detectado pela primeira vez), sua família, o jogador de rúgbi da Sardenha que passou por Fiumicino e um de seus contatos, outros casos relacionados à África do Sul. E Polzano. Mas há Uma história muito preocupante: Pádua, que não foi para a África do Sul e não teve contato com quem foi para o exterior. Mulher de 77 anos de. Por esse motivo, o Ministério da Saúde e o Instituto de Saúde Superior acreditam que este pode ser o primeiro caso de divulgação comunitária, prova de que o Omicron já está em circulação na Itália. Há quem diga abertamente no Ministério da Saúde: A experiência do delta ficou para trás e está claro que o Omigron está no nosso país. Freqüentemente, ele se tornará dominante, mas precisamos descobrir quanto tempo levará. Por isso, foi elaborada uma pesquisa flash, uma pesquisa amostral implantada em toda a Itália, que já vai mostrar a porcentagem na próxima semana que a Omicron reflete a porcentagem de novas infecções registradas em nosso país. “Mas uma mensagem muito clara precisa ser enviada – eles dizem ao ministério – precisamos começar com a terceira dose e acelerar as vacinações para nos proteger”. A Itália registrou 17.959 novas infecções ontem, o maior número desde 9 de abril. 86 pessoas foram afetadas. No entanto, o curso da epidemia, com um aumento constante de casos positivos entre 20-30%, não parece atestar a prevalência da variante altamente contagiosa, mas pode ser delta também. Omigran diminui gradualmente à medida que cresce mais rápido: ambos os eventos levam a essa taxa de crescimento, enquanto com o outro não aumenta a hospitalização (o número de matrículas está aumentando, mas não alto).

Melhorou

Ontem, o número um da Organização Mundial da Saúde, Tetros Caprais, explicou na conferência sobre Govt de Genebra: “A variante Omigron foi relatada em 57 países até agora, e esperamos que esse número continue a crescer. Algumas características do Omicron, incluindo sua disseminação global e o alto número de mutações, sugerem que ele poderia ter um grande impacto no curso da epidemia. Há outros indícios de que especialistas do Ministério da Saúde acreditam que a disseminação do omigran já começou na Itália: quatrocentos casos já foram detectados em outros países que realizam o sequenciamento múltiplo, como a Dinamarca. As infecções estão aumentando e os controles contínuos foram decididos a partir do fechamento das escolas. O jornal Berlingske de Copenhague escreve: “De acordo com Henrik Ullam, diretor do Statens Serum Institute, a variante do Omigron é nova e incontrolável. A nova variante está crescendo exponencialmente e corre o risco de atingir um estado real e verdadeiramente insidioso. Se isso acontecer na Dinamarca, se acontecer no Reino Unido, não há razão para que não aconteça na Itália.