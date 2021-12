Torino – Atacantes capazes de marcar em todas as seis partidas da fase de grupos da Champions League. Anteriormente, apenas Cristiano Ronaldo vencia, e agora os portugueses têm de dividir o recorde com o Ajax e o atacante da Costa do Marfim. Sebastien Holler. O Center for Launchers entra oficialmente no Forward Na história da Champions League, O atual atacante do Manchester United só da última vez, justamente na temporada 2017/2018, quando finalizou meu avião como jogador do Real Madrid, estabeleceu um recorde. Holler fez o mesmo, marcando 10 gols em 6 jogos: um no pôquer no exterior contra o Sporting, um dois na Turquia contra o Besiktas e, em seguida, um centro nos quatro jogos restantes, incluindo dois jogos em casa e fora. Earl Holland com Borussia Dortmund.