Zona amarela na Sicília, a ilha mudará de cor a partir de segunda-feira. O passe verde é válido por 12 meses: luz verde do Cts

Tem estado claro desde então Em meados de agosto Mas desde ontem já é oficial: a Sicília estará na Zona Amarela de segunda a 30 de agosto. É um amarelo muito claro: sem ordem de recolher obrigatório, sem encerramentos mas com máscara exterior, mesas para um máximo de 4 restaurantes e menos espectadores nos cinemas e teatros. A ordem foi assinada pelo ministro da Saúde, Roberto Speranza: “Está comprovado que o vírus ainda não foi derrotado – disse o ministro – e que é prudente e prudente investir na campanha de vacinação e nos conduzir com sabedoria”. A passagem de nível da Sicília dá luz verde até o dia seguinte CDS é válido por 12 meses. Baixo verde.

Da área branca Zona Amarela, Violando os telhados das internações hospitalares: registros da Sicília, aliás, segundo dados do ISS-Ministério da Vigilância em Saúde, a taxa de ocupação em terapia intensiva é de 12,1% (“zona contra o limite de 10% para brancos”), 19,4% (15% contra o limite) para ocupação não crítica de leitos em áreas médicas e Um máximo de 7 dias (20 a 26 de agosto) com 200,7 casos por 100 dias em toda a Itália contra o limite de 50.





Em todo o país, “a incidência de casos ainda está aumentando, embora ligeiramente, chegando a 77 por 100 mil pessoas, caindo para 1,01 acima da Art Solidarity, que é essencialmente a epidemia recuando, exceto em algumas áreas (Sicília, Calábria, Sardenha, Toscana e Ligúria) ., A ocupação na área médica passou para 7,1 e na unidade de terapia intensiva para 5,4%, principalmente devido à não vacinação.

Enquanto isso, a curva de infecção tem se mantido estável nas últimas 24 horas e mortes: 7.826 Teste Govt positivo, 7.221 anteontem. Houve 45 vítimas em um dia, em comparação com 43 no dia anterior. 265.480 ensaios foram realizados entre a molécula e o antigênico contra 220.872. A taxa positiva caiu 2,95% em relação aos 3,27% anteriores.

Assinei o novo decreto que trará a Sicília para a Zona Amarela. Garantir que o vírus ainda não seja vencido, investir na campanha de vacinação e dar continuidade ao comportamento prudente e adequado de cada um de nós é uma prioridade. – Roberto Speranza (@robersperanza) 27 de agosto de 2021

A taxa de propagação da variante delta é ainda mais preocupante, explicam os cientistas. É muito agressivo e pode afetar muitas pessoas que foram vacinadas. Mais pessoas devem seguir em casa, em enfermarias intensivas não vacinadas, e devemos mudar todas as enfermarias novamente e adiar o tratamento para outros pacientes que estão esperando há dois anos “, disse Emo Guido, diretor de microbiologia e ex-diretor. Unidades de tratamento e 14 % das áreas médicas estão ocupadas, com 148,5 casos por 100.000 habitantes nas enfermarias da Calábria com 151% e 5,9% de gravidade com 101,5 casos, respectivamente.

As áreas classificadas como de risco moderado no ISS semanal-Ministério de Monitoramento da Saúde e Províncias Autônomas incluem Abruzzo, Basilicata, Calábria, Campânia, Liuria, Piemonte, Trento, Buglia e Valle d’Osta. As 11 áreas restantes são de baixo risco.

Zona amarela, o que muda com o passe verde? Aqui estão as novas regras

Zona amarela na Sicília, a ilha vai mudar de cor a partir de segunda-feira

Entretanto, foi confirmada a diferença bipolar entre o número de infecções e o número de hospitais por não vacinação. Como na Sardenha, a nova infecção está diminuindo, mas as internações hospitalares continuam aumentando.

Mais foco emIsola, O prefeito de Villasimius, mesmo lá fora, e até na praia, quando não conseguia ir longe, impondo a máscara. Finalmente vacinas. Aumento de jovens: as administrações do grupo 12-15 excedem 40% dos visitantes vacinados, enquanto o grupo 16-19 excede 67%. O anúncio foi feito pela estrutura do Comissário de Emergência Govt. Aumentos para outras faixas etárias: 50-59 músculos são 80% com base na primeira administração, enquanto a faixa etária 60-69 é superior a 85%. Além disso, o percentual das faixas acima de 70-79 e 80 está integrado, atingindo 90,19 e 94,06%, respectivamente, novamente representando as primeiras administrações.

Covit Itália, 27 de agosto de 2021 Anúncio: 7.826 novos casos e 45 mortes, taxa positiva 2,95%