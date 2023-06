Vive em Portugal, no Alentejo, numa vivenda de sonho Resumo da Arquitetura Itália

Na sala, sofá personalizado com estofamento em tecido da C&C Milano, grande obra na parede do artista português Urbano. Mesa de centro indiana antiga do século XVIII, cadeiras Bergeres vintage.Estúdio_PMSF

Viver em Portugal, no seu campo, intercalado com oliveiras e sobreiros autóctones, harmonizando artisticamente a envolvente com a madeira e a pedra natural em todo o interior, é a missão do designer e o sonho dos proprietários. O amor dos anfitriões pelas viagens e a apreciação por diferentes culturas é refletido em todo o espaço, com tesouros de suas viagens perfeitamente integrados ao design.: Os tons turquesa e ruivo de alguns dos acabamentos assumem os utensílios tradicionais da cozinha da região, por exemplo, as subtis variações de terracota nas paredes brancas, a cadeira africana na sala ou a influência árabe na suite principal . Uma piscina de azulejos tradicionais portugueses que homenageia as origens alentejanas da família é o ponto central do projeto. Na companhia de uma oliveira centenária, a área exterior apresenta chaise longues e espreguiçadeiras, uma zona de refeições ao ar livre e uma zona lounge sugerida coberta por almofadas escavadas no chão em círculo, onde arde uma fogueira. Um lugar para experimentar o frescor da terra à noite e durante o dia. Não é de estranhar que o novo estilo de vida em Portugal, viver no Alentejo seja o título do projeto, que oferece uma combinação harmoniosa entre o tradicional e o contemporâneo, com uma personalidade única que reflete a identidade do local e dos proprietários. Assinatura estilística Estúdio Jonah Aranha.