Combate em Torre del Craigo (Nápoles): morre jovem de 19 anos. Coração perfurado / Foto

Torre del Greco, 11 de abril de 2022 – Una Lutar Na área napolitana termina em tragédia. Aconteceu ontem à noite Torre del Greco (Nápoles), Distrito Leopardi, por volta das 22h50. De uma luta que provavelmente é desencadeada por razões vãs, desencadeia-se uma luta violenta. UMA rapaz de 19 anos, Giovanni Guarino, Foi esfaqueado no coração e Morre. Um amigo da mesma idade ficou ferido e foi internado em estado crítico em Mareska. Os protagonistas da trágica luta foram imediatamente detidos pela polícia: eram dois menores de 17 anos de Tore Annunciatta. Até onde sabemos, os quatro se conhecem.

Lutando nos passeios

As primeiras reconstruções dos investigadores falam sobre brigas verbais entre meninos. O fusível brilha em uma festa Alguns passeios privados foram realizados na área por vários dias. Estacionamento usado Diversão. Quando as facas saírem, a festa será objeto de discussão que levará a uma briga. O coração da vítima caiu: nada pode ser feito por ele, ele morre logo após chegar ao hospital. Pierre foi atacado em diferentes partes do corpo: no resgate, ele correu para Maresca, onde realizou uma operação sutil. Ele está agora em liberdade condicional, mas não corre risco de vida. Os policiais chegaram imediatamente ao local e depois de reunir provas e reunir os elementos úteis, começaram a parar os dois jovens já à noite, acreditando que eles eram os culpados do assassinato. Agentes adquirem Fotos da câmera Videovigilância na área para reconstruir a dinâmica exata da controvérsia e do ferimento fatal. A coordenação das investigações agora vai para a Procuradoria de Nápoles.

Os gritos de parentes e amigos no hospital

Do lado de fora do hospital de Marresca, oitenta parentes e amigos dos meninos atingidos pelos combates chegaram à noite. Na comoção que se seguiu, uma parede de gesso cartonado e algumas portas de vidro foram danificadas. No entanto, nenhum ataque ao pessoal médico ou de vigilância foi registrado.

Quem é Giovanni Guarino?

Muitos eu. Notícias do Unity Amigos, conhecidos, mas cidadãos comuns saem das páginas sociais, até mesmo a família, é conhecida por se envolver em diversas atividades empresariais na área urbana a partir do que aprendemos. Cuarino tinha uma irmã e morava na fronteira entre Torre del Greco e Ergolano.

“Pobre Giovanni. Ele é muito educado, muito legal. Você não pode morrer por um maluco”, um dos muitos. Comentários nas redes sociais Na notícia da morte de Giovanni Guarino. Notícias para a família, mas pedimos a eles que tornem as ruas mais seguras novamente: “Meu marido e eu – outra mulher – costumávamos passar durante aquele massacre horrível. Nada foi entendido.

Algo deu errado e saímos rapidamente. Ao contrário de antes, você tem medo de enviar seus filhos para passar algumas horas com os amigos. “Mais distante Parentes Eles deixam rastros de sua dor no Facebook: “Ele é meu primo – lendo uma mensagem – um cara legal”.

O prefeito de Torre del Greco está atordoado

O incidente de dois jovens de nossa comunidade urbana é chocante e inaceitável. A morte violenta e prematura de um menino em nosso território, brutalmente afastado do afeto de seus pais e familiares, e ferido

De um amigo atacado por uma barbárie sem precedentes, causa perplexidade, raiva e ressentimento em cada um de nós. Estas são as palavras do prefeito de Torre del Greco (Nápoles). Giovanni PalombaComentando o assassinato de Giovanni Guarino.

“Estou profundamente entristecido como pai e como representante das empresas. Em nome de toda a cidade, condeno veementemente tais atos e todas as formas de violência, especialmente a violência contra os jovens.

Encontre qualquer fundamento ou qualquer justificativa para as famílias afetadas por essa história ridícula. É impensável que um homem inocente tenha sacrificado sua vida por prazer e paz.

Tempo de lazer na empresa. É imperativo que reflitamos com seriedade e atenção sobre a educação dos nossos jovens e, sobretudo, sobre a atitude de honesto desconforto social que eles expressam constantemente, ou seja, começa num concerto.

Todas as forças positivas e efetivas de nossa cidade. Tenho plena confiança no trabalho contínuo dos investigadores”, conclui.