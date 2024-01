Boma maneira assassina? Ele é filho do goleiro Pietro Vanacore – Notícias

Simonetta Cesaroni foi morta por Mario Vanacore, filho do porteiro do condomínio da Via Boma.

Carabinieri escreveu a preto e branco informações substanciais aos juízes do Ministério Público de Roma, no entanto, falam de “opiniões e recomendações” que “não permitem superar fortes dúvidas sobre o real fundamento da estrutura imaginária delineada”.

Por conta disso, no último dia 13 de dezembro, pediram o arquivamento do arquivo Foi inaugurado há dois anos após denúncia da família da menina morta em 7 de agosto de 1990.

A polícia colocou o filho de Pietrino, Mario Vanacore, na lista de suspeitos de um dos casos arquivados mais notórios da Itália., Simonetta Cesaroni era o porteiro do prédio, foi preso pela primeira vez três dias após o assassinato (passou quase um mês na prisão) e depois foi libertado. 20 anos após o assassinato, o homem cometeu suicídio. Em 2020, dias depois de testemunhar no julgamento contra o ex de Simonetta Cesaroni, Raniero Brusco, ela se afogou em um riacho e escreveu em uma placa que “20 anos de sofrimento e dúvidas levam ao suicídio”. Reconstruído pelos militares – e publicado pela edição online do Repubblica – na tarde de 7 de agosto de 1990, Mario Vanacore entrou no escritório via Boma, onde Cesaroni trabalhou como secretário durante cerca de dois meses.. Encontrando-se inesperadamente diante da menina, ele a arrastou até a “sala do diretor” – onde foi encontrada morta – e depois tentou estuprá-la, mas a jovem o atacou, ferindo-o. Nesse momento – escreve a polícia – “o homem reage e desfere-lhe um golpe violento no rosto, que a deixa atordoada e a faz cair ao chão”. Teria chegado assim o momento do homicídio, quando “o homem, tendo tomado posse da arma do crime, deitou a mulher no chão e bateu-lhe vinte e nove vezes”.

Os pais, Pietrino e Giuseppe Di Luca, teriam encoberto as responsabilidades de Mario Vanacore ao mentir aos investigadores durante a fase de investigação e colocar em cena o funcionário de Simonetta Cesaroni, Salvatore Volponi. Situação que também é confirmada pelas ações levadas a cabo pela Comissão Parlamentar Antimáfia da última Assembleia, segundo a qual um leitor doméstico “encontrou o corpo” de Simonetta Cesaroni “poucas horas antes da descoberta oficial do corpo”. Segundo a Comissão, houve um ato de pós-delito “que visa ocultar o homicídio ou pelo menos adiar a sua descoberta ou realizar algum propósito de deslocar o corpo do local onde foi posteriormente encontrado”.

