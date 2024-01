Leo-Cole na Copa, agora Campeonato. O Milan espera pelo número 10. Ibra pode abalar os portugueses

A metade do campeonato em casa contra o Empoli, amanhã, às 12h30, não deve ser subestimada para o Milan, que se aproxima das manobras para a primeira partida fora de 2024: o objetivo de Pioli é ver uma série de resultados e atuações de sua equipe. Depois de uma vitória recente sobre o Sassuolo no dia de Ano Novo, avançou para as quartas de final da Copa da Itália contra o Cagliari. Para atingir a meta, o treinador rossonero será, como sempre, chamado a enfrentar a clínica durante alguns meses, sendo que o último teste frente aos sardos representa um importante nível de esperança e confiança. Os jovens se uniram contra Bettagna e seus aliados.

Pode-se contar com a retaguarda órfã de Kalulu, Diaw e Tomori para retornar à base de Matteo Capia, que já está pronto para a franquia após um período de empréstimo na Espanha, em um segundo turno com Jan-Carlo Simic. Simon Cager '99 ou sub-19 terá a companhia do jovem, enquanto o capitão Calabria engasga ao entregar a faixa direita a Florenzi, com Theo finalmente virando à esquerda para recuperar o trem de alta velocidade. Bem, no passado. Raffa Leo, o primeiro visitante especial em solo toscano, finalizaria as façanhas do francês.

O atacante português, aliás, não marca nenhum gol na Série A há mais de três meses: o último gol aconteceu no dia 23 de setembro, com a braçadeira de capitão, decidindo o jogo em casa contra o Verona. A última contratação de pôquer com o Cagliari nas oitavas de final da Copa da Itália soou como um lançamento para a décima rodada dos rossoneri, e a esperança do meio ambiente é que ele agora possa replicar isso no Campeonato. O topo está a 9 pontos de distância. Na quinta-feira, Zlatan Ibrahimovic chegou a Milanello após pousar em Miami e passou um tempo conversando com Rafa, talvez para estimulá-lo antes da viagem a Castellani, onde a seleção será seguida pela Suécia. Por outro lado, é sabido que o ex-atacante representa uma referência importante para Leo, principalmente ouvindo as palavras recentemente dedicadas a ele pela turma de 99: “Você sabe quando uma pessoa fala com você. Ele te ama, então seus conselhos me ajudaram. Seu retorno me ajudará ainda mais, Ibra Nam Uma figura importante para todos e para o Milan. Portanto, enquanto Jovic está pronto para usar sua forma atual para competir com o francês pela direita, ele completará o tridente de ataque com Leo Pulisic e Giroud.No meio-campo Ruben Loftus-Cheek se juntará a Attlee e Musa de Rainder, que poderão retornar ao time durante a partida.