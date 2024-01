Mau tempo e chuva, deslizamentos de terra e fechamento de estradas em Ceranesi, Rapallo, Avegno, Serra Ricco, Acquasanta

O mau tempo, o aviso amarelo no leste e as fortes chuvas provocaram vários deslizamentos de terra na área metropolitana de Génova, com os bombeiros ocupados em diversas situações entre a noite de sexta-feira, 5 de janeiro, e a madrugada de sábado, 6 de janeiro de 2024. Algumas estradas foram fechadas por razões de segurança e devido à queda de árvores.

Pelo Aquasanta, o trânsito foi bloqueado por um deslizamento de terra à tarde

À tarde, por volta das 16 horas, ocorreu um novo deslizamento de terra ao longo do Aquasanta entre Génova e Mele, pedras e detritos ocupando a estrada. A estrada nº 32 só pode ser percorrida até então a estrada é interrompida e é preciso ir de Mele via Kut.

Rapallo: A estrada para San Quirico é reaberta

No município de Rapallo, o cruzamento rodoviário para San Quirico d'Aceretto via del Castellino e De Bocci foi fechado, explicou o prefeito Carlo Bagnasco: “O povoado só pode ser alcançado a partir de Montebeglie. intervenção imediata para monitorar a situação e proteger a área”. A estrada foi então reaberta às 17h do sábado, 6 de janeiro.

Deslizamentos de terra na Serra Rico e Serenáceas

Deslizamentos de terra também ocorreram em Dominica Carli, em Serra Rico. Na noite de sexta-feira, a estrada estava fechada ao trânsito perto do número 1 e o município de Serra Rico explicou que era necessário ir e voltar da aldeia de Brelo via Paolo Gennaro até Pontesimo. A Via Bartolomeo Barodi também foi fechada entre Seranesi e Pontedesimo durante a noite de sexta para sábado devido a outro deslizamento de terra.

Aproximando-se de Avegno

Várias intervenções dos bombeiros afetaram também o interior de Génova e a parte oriental de Chiavari. A 25ª Avegno Soprano via Colombo foi fechada, explicou o município: “Após um deslizamento de terra no viaduto municipal 'Salita Soprano', a passagem subterrânea foi afetada e o tráfego de veículos e pedestres foi interrompido conforme indicado por razões de segurança. o trânsito é garantido aos veículos de emergência”. Deslizamento de terra no município de Sestri Levante.

ponto na região

Pela manhã, a região da Ligúria analisou a situação: “O aviso meteorológico amarelo para as grandes bacias da região C terminou hoje às 8 horas. pelos bombeiros durante a noite, principalmente relacionados a deslizamentos de terra e galhos que caíram nas estradas devido ao vento, foram registrados deslizamentos de terra ao longo de del Castellino, nas alturas de Rapallo, ao longo de Tei Poggi e ao longo da SP 4. A área de Santa Marta, entre Pontidecsimo e Seranesi; ambos estão temporariamente fechados enquanto as medidas de segurança rodoviária estão em andamento. Também foram relatados deslizamentos de terra menores na estrada estadual 586 (km 56, município de Porzonasca) e 523 (km 63), município de Varese Ligure), com tráfego de sentido único alternativo”.

