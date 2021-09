Rafael Leo Ele está principalmente no centro do projeto Milan. O talento português defrontou-se ontem à noite, com excelentes atuações e grandes golos Atlético de Madrid na Champions, Milan e acima de tudo venceu o treinador Rosonery Stefano Pioli, Agora o considera o núcleo de seu 4-2-3-1.

Depois de um ano de luz e sombras, o jovem ala do Rosonery está provando um desempenho contínuo nunca visto antes no Milan.

Nestes primeiros dias Uma liga Leo Tem embalado vários shows de espessura contra Logio Mas acima de tudo Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, Ele assinou com o AC Milan com o objetivo de benefício temporário Dias Isso realmente te deixou louco Tripper, Lançado no final da primeira fração.

Além do contexto envolvido Leo, Têm grande qualificação no desenvolvimento de outros jogadores como o técnico do Rosonery Dias Não causou arrependimento aos dez primeiros Calhanoclu e Salemakers, Agora o titular imóvel do tabuleiro de xadrez tático do diabo.

Palavras que ressaltam o grande crescimento do talento Rosonery: Agora falta a última etapa, mas o caminho decisivo e fundamental está certo em todas as partidas.

Milan-Atlético de Madrid: 1-2: Piada emocionante para Rosenori

A assinatura assinada pelos portugueses não foi suficiente Milão Ganhe a primeira vitória em Liga dos Campeões. Na verdade, Rosenori caiu por 2-1 em San SiroAtlético de Simeone Madrid Inversa vantagem do rosonery precoce devido aos gols Griezmann e Suarez Nos minutos finais da partida.

Grande parte do desafio estava condicionado à expulsão Cessie Na primeira parte da competição.

Em termos de configurações, Bioli Confirma seu 4-2-3-1 e aberturas Repik No papel do primeiro atacante, apoiou Liao, Diaz and Salemakers, com Giroud Começando no banco. Todos confirmados no Atlético com “Solo” Simeon Ele se estabiliza com um ataque 4-4-2 Suarez-Coréia e com Griezmann e Joa Felix No banco.

Área forte Milão Com Dias Quem esta olhando Calabria, Esperado por lançamento Nuvem. Descubra a revista Rosonery e se beneficie Leo Quem assina 1-0. A habilidade portuguesa queimou no fogo e também acertou a cruz reversa. No melhor momento de Rosonerie, o capítulo de mudança de jogo vem com a saída Cessie.

No segundo tempo, o cerco aos espanhóis foi retirado Greissman E então ultrapassando Suarez, O que muda a frase após o toque polêmico da mão கலுலு, Determinando Colchoneros 2-1.

Uma derrota amarga para Rosonari, que agora tem que se reiniciar contra um duplo desafio Porto Deve tentar vencer a qualificação.

