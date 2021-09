Luca Morrisi, “A droga não é dele”. Evidência secreta se transforma em investigação sobre o ex-guru da besta de Salvini – Libero Cottidiano

“Não de uma garrafa com líquido Luca MorrisseyUm dia e meio depois, chega o primeiro contra-ataque legal do ex-gerente de comunicações Matteo Salvini, Está sob investigação em Verona Tráfico de drogas. A defesa do ex-guru da “besta” social da Liga ressalta como o judiciário ainda está investigando o conteúdo daquela garrafa encontrada na casa de Morrissey e, portanto, a noção preconcebida de que se trata de uma droga líquida. “Remédio para estupro“Mas em nenhum caso pertence ao suspeito,“ que – obviamente – não pode vendê-lo a terceiros ”.

Ele vazou das fontes de segurança do ex-gerente de mídia social do capitão. Precisamente por este motivo, as mesmas fontes partilham as palavras do Procurador-Geral da República de Verona, «há plena confiança no trabalho dos investigadores» e por isso «trata-se de Um fato trivial No que diz respeito ao poder judicial. “A atenção dos investigadores se concentrou na garrafa por vários dias. Os meninos romenos presos teriam mencionado que era uma ‘droga de estupro’. De acordo com sua versão, eles a teriam obtido nas Ilhas Maurício”.Festa“Caseiro.

Conforme anunciado por Florence Sarzanini Courier della sera, Momento-chave No último dia 14 de agosto, Carbineeri entrou no Palazzo Monetta em um apartamento no primeiro andar de uma villa em Veneza. Belfior, Área de Veronese. Este é Morrissey e “vizinhos falando sobre ‘uma batida'”. Na verdade, naquela tarde “os soldados verificam a casa e saem com três homens: 2 jovens e cerca de 50 adultos. Eles notam o que encontraram no relatório de sequestro” Cocaína. Segundo Morris, a denúncia à Constituição para uso pessoal foi provocada, mas depois os depoimentos de dois jovens só agravaram seu estado ao recomendar a venda de drogas. Os dois jovens foram parados no carro logo depois de deixar a casa de Morrissey.