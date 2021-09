Panamasonia: O nascimento da Igreja do Sistema de Informação SubGenius sobre a Igreja, Igreja, Fatos Sociais e Ambientais

A Rede de Igrejas Pan-amazônicas (Repam) lançou ontem o Sistema de Informação sobre a Realidade de Igrejas Pan-amazônicas.

É um site bilíngue em espanhol e português, compilado no site do Rapom, que contém todas as informações coletadas durante o processo de mapeamento realizado em todas as jurisdições da Amazônia. Mapas, tabelas e dados dentro da organização são organizados por igreja ou jurisdição regional (no caso do Brasil), por país ou por natureza geral.

As informações estão organizadas em vários temas: dados sobre a existência da igreja na Amazônia; Igrejas, padres, religiosos, diáconos e líderes comunitários; Dados sobre organizações da sociedade civil; Realidade social; Povos tribais e comunidades tradicionais; Treinamento pastoral e métodos; Direitos humanos e segurança internacional; Justiça socioambiental e “Peon Vivir”; Mudança social.

Com as informações disponibilizadas na plataforma, gostaríamos de conhecer a realidade da área em diferentes níveis, principalmente eclesial e socioambientais. Nesse sentido, nota Repam: “O que se reúne em Sripath serve de ponto de partida e guia para a formação de planos e ações pastorais, respondendo assim ao pedido do Fórum Episcopal para a Amazônia. Evangelismo a partir da realidade”.

Ao mesmo tempo, “estamos diante de uma ferramenta que abre a oportunidade de estabelecer estratégias de ação social em meio aos problemas e ameaças da Amazônia e de seu povo”, solicitando o apoio de organizações estatais locais ou internacionais. Atendimento às demandas e necessidades socioambientais.