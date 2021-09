Caminhões atacam o Corredor Verde, o protesto não bloqueará o tráfego

Dias anunciados Hoje é 27 de setembro A greve aconteceu Anti-caminhoneiros Green Bass Com a Rede Rodoviária Italiana. O pedido do povo do No Green Pass não produziu os resultados desejados Artérias principais Minha conexão com o paísEles não foram muito afetados pela resistência dos caminhões Quem dirigiu veículos pesados ​​a uma velocidade de 30 km por hora para protestar contra o certificado verde. Perdendo o apoio dos “colegas”, há quem descesse a rua com a bandeira amarrada ao vidro, mas em alguns casos, até recebia críticas. Explique aos organizadores que “isto é apenas um começo, iremos até ao amargo fim”, o pedido de “ocupação” das auto-estradas nos próximos dias. No entanto, os pontos de acesso da malha rodoviária de Roma a Milão, passando por Salerno-Regio Calabria, não fizeram nada além de aumentar as dificuldades já registradas a cada dia.

O protesto foi chamado para protestar Contra a extensão da obrigação do Certificado Verde No mundo do trabalho De 15 de outubro. .

Às 16h30 com o site Autostrad A1 “Burma e Terre de Canosa – tráfego reduzido entre o Camboja” Por expressão ” A 115 km em direção a Nápoles. No contexto do amplo tráfego para empregos e transporte normal, outras dificuldades relacionadas à luta com A14 são registradas em Emilia Romagna: Entre Bolonha e Castell San Pietro, Em direção a Toronto e entre Fenza e Imola, em direção a Bolonha, no entroncamento para Ravenna.

Cerca de vinte carros sem algumas dezenas de manifestantes do Green Pass foram parados pela polícia de trânsito e parados na autoestrada A12 imediatamente após o pedágio do Pisa Centro. Todos lá foram identificados. Alguns carros tinham placas com as palavras ‘Green Pass’ e ‘Liberte, Liberta’. A manifestação foi descoberta porque a coluna de carros Aurelia e os volantes da polícia de trânsito, com o apoio de Dicos e Carabinieri, passaram muito devagar, identificando os carros dos manifestantes e bloqueando-os após entrarem na pista. Segundo relatos, o No Green Pass Party pode ter ido a Migliarino com o objetivo de bloquear o Pizza Nort Dolbooth. Uma vez identificados, os manifestantes, sob proteção policial, foram obrigados a mudar de marcha e sair da rodovia.

Ao longo do dia, outros relatos do vídeo foram adicionados pelos promotores do evento às respostas imediatas do Pro.Vox. A web regular dietrip com a guerra contra os números que se tornou uma tendência no Twitter.