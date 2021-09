Manga Plus agora está disponível em francês também

Mangá mor, Gerenciado por site e aplicativo de smartphone Shuisha Para ler o mangá da editora online, ele também está oficialmente disponível Em francês.

Mangá mor no início 28 de janeiro de 2019 Realmente apenas para atender ao mercado de língua inglesa Japão, China e Coreia do Sul, O público mais importante da indústria de quadrinhos japonesa, já possuía sites semelhantes.

Mais tarde, o 20 de maio de 2019 o espanhol E os tipos linguísticos disponíveis em uso naquele lugar estão aumentando constantemente.

Neste momento, portanto, o portal está disponível Inglês, espanhol, indonésio, tailandês, russo, português e francês.

Como funciona o Manga Plus?

Como dissemos antes, Mangá mor É a web e o aplicativo para smartphones de marca Shuisha, O gigante do lançamento de mangás no Japão.

ShuishaNa verdade, sob sua gestão, as revistas fizeram história nos quadrinhos mundiais e são adequadas para qualquer idade Salto Shonen semanal, Jump SQ, E Salto v, Salto jovem semanal, Grande salto E Ultra jump E muitos mais.

No Japão, essas revistas impressas são muito fáceis de usar porque podem ser encontradas em qualquer revendedor afiliado a preços muito baixos e em uma base regular, semanal ou mensal.

O problema surge para quem quer usá-lo, mas vive além dos limites do sol nascente e é forçado a esperar por traduções de fãs, pode buscar a pirataria ou esperar diretamente até que os volumes contendo os últimos episódios sejam legalmente lançados em seu país de origem.

Este problema foi resolvido pelo Manga Plus: na verdade, no estágio i Os primeiros três capítulos e Os três episódios mais recentes Todos os títulos da editora estão disponíveis De graça E legalmente.

Assim, os fãs sérios de uma série em particular podem ler seus últimos episódios em apoio à equipe que trabalha lá, em vez disso, os leitores em busca de um novo emprego podem perceber se podem desfrutar dos três primeiros episódios para eles ou sem gastar um centavo.

Atualmente não há notícias sobre uma versão Mangá mor italiano Oh alemão, Duas das línguas europeias mais faladas Está excluído.

A razão pela qual agora existe uma versão francesa diferente do português e do espanhol é que a língua francesa já é falada há muito tempo. 220 milhões Pessoas e assim com esta manobra Shuisha Pode cobrir uma área pública muito maior do que a França.

Mais espanhol falado do que isso não é coincidência 500 milhões de pessoas, E portugues, do que 280 milhões, Recebi este serviço muito rapidamente.

Por um lado, esse fato pode dar confiança ao público italiano neste início Shuisha Significa a mesma atenção para o público internacional multilíngue.

No entanto, por outro lado, o alemão deve ser considerado exagerado 150 milhões Pessoas em todo o mundo, os italianos são escassos 80 milhões, Se então Mangá mor Para expandir ainda mais, estaremos no final da lista.