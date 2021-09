Green Pass: 41 Milan – Inquirido para a última demonstração em Ultima Ora

(ANSA) – Milão, 27 de setembro – Existem atualmente 41 denúncias que farão parte da ficha dos suspeitos, incluindo o interrogatório de Dicos e do líder antiterrorismo milanês Alberto Nobili. Manifestação do No Green Pass em Milão no sábado passado, onde momentos tensos se seguiram enquanto um grupo tentava forçar a polícia a acessar a área do Duomo pelo lado do Palazzo Reel, onde ocorreu o encontro de Georgia Melloni com o candidato de centro-direita do prefeito Luca Bernardo. Está acontecendo.



Em particular, três homens, dois homens e uma mulher (que foram hospitalizados por ferimentos leves) foram acusados ​​de resistir a um funcionário público por estarem envolvidos em uma tentativa de forçar um cerco policial. 38, por outro lado, foi condenado por violência privada, interferência no serviço público, incitação à violação da lei e manifestação não autorizada. O trabalho de identificação de outras pessoas por outros investigadores continua. (Na alça).