Algumas coisas só acontecem no Milan. Apresentação de um fã especial em San Siro

Rodízio de histórias e amanhã à noite, em San Siro, volta o Atlético de Madrid, último adversário que o Milan enfrenta na Liga dos Campeões. Em fevereiro de 2014, ao final de um importante jogo da equipe comandada por Clarence Seidorf, Diego Costa aproveitou o descuido da defesa do Milan para decidir o escanteio. Amanhã, o Rosenori tem uma oportunidade crucial na qualificação porque uma vitória sobre a equipa de Simeone vai aumentar a auto-estima face a um duplo desafio frente ao Porto, que pode ser a verdadeira encruzilhada para a equipa regressar simultaneamente ao Atlético e ao Liverpool. Para fazer isso, Pioli pode confiar novamente em Simon Gajer, ao mesmo tempo em que é capaz de entender melhor se Alessandro Florence estará lá hoje. Seria necessário um Milan melhor para jogar contra Leo e Repic pela camisa canhota com os portugueses aparecendo com a bola em La Specia na final, e isso pode ser um verdadeiro espinho na defesa de Simeone. No ataque, o intervalo para Oliver Giroud, que volta a ganhar forma depois de o Kovit o incomodar, quase apagou o ritmo de jogo com as dores nas costas que o atormentavam nas últimas semanas.

Este é um AC Milan europeu sólido, algo que vemos, que deve aumentar ainda mais a rotação do motor e é exatamente disso que Bioli está falando no curto tempo efetivo de nossas partidas da Série A. Porém, o Rosonário, com suas fibras musculares e suas cabeças, tem uma velocidade de corrida superior à média do nosso campeonato, que gira em torno da Liga dos Campeões e é importante se intensificar contra um time de macacos como o Atlético, que não vai ser um grande momento, mas tem um potencial internacional inegável e quando você menos esperar vai te castigar.

Há coisas que só acontecem ao Milan. O placar de três gerações de Malini na Serie A, provavelmente – vai durar muito tempo. O gol de Daniel, que começou a partida no sábado, foi tão icônico quanto o entusiasmo de Palo. Pioli disse a Daniel que teve uma chance no pico, e após o primeiro tempo conseguiu retomar a história com o núcleo que marcou a trave, em termos de ritmo e jogabilidade. Mas agora precisamos de paz, porque Daniel Maldini ainda não é um jogador treinado, ele não é um Brahim Dias, é dois anos mais velho que ele mas já tem uma base de conhecimento mais ampla do que o outro jogador. Vai demorar, talvez ele deva deixar o Milan para treinar, mas ele sempre tem talento. Ele também concordou que ainda precisa aprender a ler o jogo e suas etapas. Mas o que aconteceu no pico foi incrível, quase inacreditável.

Na noite de quarta-feira, no Festival Milão-Veneza, uma apresentação especial aconteceu em San Siro. Não se trata dos jogadores, mas de um público especial. Simon Petersoli, um menino maravilhoso que sofre de uma doença que o obriga a ficar em uma cadeira de rodas. Ele é um grande exemplo de como você pode lutar com um sorriso até na vida de quem o conhece quando você enfrenta as adversidades da vida. A sua estreia em San Siro foi emocionante porque Simo não esperava uma estrutura gigantesca à sua frente. Junto com todos os membros do Michael e Pepino Lounge (uma família, ao invés de um grupo de amigos), Simon se posicionou em lugares dedicados a ele e contou as várias etapas da competição em seu perfil do Instagram, incluindo o gol de Brahim, Dias abriu o concorrência. Futebol, amizade e curiosidade levam você a conhecer pessoas emocionantes como Simo, que saiu do jogo maravilhado com as emoções que você experimentou. Na próxima vez, estamos confiantes de que San Siro reduzirá seu “medo”.