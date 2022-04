Milan e Napoli vão entregar, e a Inter vai aproveitar

O Napoli deve admitir que há algo errado com os jogos decisivos. Soma-se a isso o fato de ter encontrado um adversário que fez um jogo emocionante como a Fiorentina. Máximo empenho da equipe de Spalletti, mas o desempenho de alguns jogadores é questionável. Zielinski, por exemplo, baseou-se no jogo de ida, e não entendo por que ele ficou em campo hoje, principalmente depois do excelente teste de confiabilidade proporcionado pelos bancos em Bérgamo. Aplaudo Spalti após a vitória contra o Atlanta, e hoje devo dizer, vamos rever a seleção de Politano e Lozano. No entanto, o Napoli ainda está na disputa, mas o braço está curto e a corrida pelo campeonato está em risco.

Depois, há o Milan que luta e bate como a Toro fez. Mas para um bom jogo e oportunidades, vimos menos. Afinal, o peso do ataque está nos ombros de Giroud, ele fez as coisas mais importantes, mas na última parte de sua carreira foi reserva no Reino Unido. O fator que o fez jogar 3, 4 jogos consecutivos como titular foi um exagero. Então você o vence quando Leo tem noites assim: ele é ótimo quando triplica o ritmo, mas fez 2 jogadas nos anos 90 … no geral foi um retrocesso para o Milan, embora não tenha falhado. E digo também que graças ao jogo modesto dos três primeiros, o campeonato será lindo até o final. Isso pode parecer uma contradição, mas não é, pois diante de tamanha qualidade vemos o comprometimento máximo de todos do ponto de vista competitivo.

O Inter I foi o melhor dos três principais jogadores. Com o Verona, parece-me que Diego é decisivo no ataque, Parella jogou bem e Prosovic está de volta ao controle do meio-campo. Equipe sólida, bons playgrounds e excelente defesa. A mesma coisa se aplica aos zoológicos, eles encontrarão o alvo mais cedo ou mais tarde quando estiverem em jogo sólido. Mas é um campeonato em que os perdedores têm que comer as mãos.

Um exemplo da relação entre qualidade e dedicação foi dado pela Roma, que não jogou muito, mas na vitória com o Salernitana jogou a alma em campo, no qual o árbitro definiu a falta de forma.