“A coragem é decisiva! Nápoles ainda está no fluxo, aqui não é fácil”

A melhor partida da Fiorentina em Maradona: a equipe de Vincenzo Italino venceu o Spaleti por 3 a 2.

TuttoNapoli.net

© Foto por www.imagephotoagency.it

Desempenho excepcional da Fiorentina em Maradona: Equipe Vicenzo Italiano Impõe uma vantagem de 3-2 em Spalotti. Resumindo, palavras da Viola Tech Expert Conference: “O time está fazendo algo grande. Ele reiterou o desempenho do San Siro. Não é fácil vir aqui com todo o campo e enfrentar bravamente o Napoli. Você não pode deixar o jogo nas mãos deles. Hoje nós também fomos. Hoje foi cínico.

Sobre a atuação do Departamento de Defesa “Eles agiram muito bem. Corremos alguns riscos, deixando a profundidade para Osimhen e os dois meio-campistas fizeram uma grande partida. Quero que todos se concentrem no meu time, Martinez vai para o banco da Quarta agora, mas sempre será bom quando ele entrar. Tenho defensores muito confiáveis.

Ela estava com medo de que o Napoli pegasse o Napoli na bola e, em vez disso, a Fiorentina criou a partida mais uma vez. Em outros momentos marcamos apenas um gol e chutamos 25 vezes e hoje os meninos aproveitaram todas as oportunidades. A certeza que você viu hoje está faltando. Competir hoje sem coragem em relação à primeira mão. Teríamos começado de outra maneira. Temos partidas difíceis contra Roma e Juve e temos que ir para San Siro e jogar com o Milan.

Esse sucesso impulsiona a Fiorentina em direção a outros objetivos? “Se você continuar jogando corridas como esta, fica claro que você precisa aumentar o nível. No final do campeonato veremos onde vamos parar. Queremos estar neste placar. Não devemos.

Quem é o time favorito do Scudetto? “Ainda há muitas corridas a serem disputadas com recompensas inesperadas. Ninguém aqui espera esse resultado hoje. Estão todos jogando com a faca entre os dentes e ela vai ficar de cabeça para baixo até o fim”: