Top Spin Messina venceu por 4-0 na Sardenha

As duas vitórias de Yaroslav Shmudenko contra o ténis de mesa Norbello foram suficientes para selar a pancada de João Monteiro e Matteo.

Norfellow – Top spin vitória líquida de Messina na última rodada da temporada regular na Sardenha. A equipe do presidente Giuseppe Quartzio venceu por 4 a 0 Denistavolo Norpello em partida válida pela sétima rodada de volta da Série A1.

Uma bela vitória, a décima segunda do campeonato, permitirá aos meninos, comandados pelo técnico Wang Hong Liang, disputar o primeiro lugar no ranking, em encontro marcado para quarta-feira, 13 de abril, às 17h30, quando chega Abuvania Carrara. Em Villa Donte para o grande jogo que se considera o regresso da sexta jornada.

Top spin Messina liderou a tabela de pontos com 24 pontos, no entanto, o mesmo roubo de Abuvania Carrara, que jogou menos de uma corrida, se apresenta da melhor maneira que Floridani pode jogar antes do confronto direto na quarta-feira. De seus fãs. Depois de um empate em 4 a 2 para os toscanos no jogo de ida, eles precisarão de uma vitória para terminar em primeiro, que é o lugar mais valioso nos playoffs.

Tênis de mesa Norfellow – Top Spin Machina 0-4

Na Sardenha, Jono Monteiro derrotou Pascual Vellucci por 3 a 0 na primeira partida de simples. A saída do português, que não falhou um único remate (11-2) no primeiro set, começou bem e controlou bem as operações no segundo set, terminando com um semelhante 11-2. O terceiro Montero foi 11-8 a favor de Velus na abertura 4-1.

Yaroslav Zhmudenko derrotou José Enio Mendes da Encarnaco por 3 a 1 para dar a segunda chance à sua equipe. No primeiro set o jogador ucraniano mudou a situação de 2-5 para 11-5. A segunda parte terminou nas mãos dos portugueses 11-5. O terceiro set foi rápido, com Zhmudenko começando 4-0, mas depois recomeçou com 5-5. Mendes da Encarnaco marcou 10-9 no set-point, perdendo por 12-10 para Zmudenko. O ucraniano terminou o trabalho com um quarto set impecável, 11-4.

Matteo Mutti continuou a série com uma vitória por 3 a 1 sobre Sergei Mokropolo. O atleta do top spin venceu o primeiro set por 11-7 e o segundo set por 10-5, pois usou a bola do terceiro set. O russo voltou ao jogo por 11 a 9 na terceira divisão. Então o quarto set foi muito difícil. Mutti venceu-se por 3-7, mas voltou para 7-7. Os dois primeiros match-points de Lombard desapareceram por 10 a 9 e depois por 11 a 10, marcando o terceiro gol.

Yaroslav Zhmudenko derrotou Pasquale Vellucci por 3-0: 11-5, 11-4, 11-4 para encerrar a partida, que ainda era o herói. O último 4 a 0 foi a única vez que a cortina caiu.

