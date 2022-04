Em poucas horas a temperatura cai para 15/16 C, e até as geadas voltam. Detalhes ILMETEO.it

Clima: Em poucas horas a temperatura cai para 15/16 C e até a geada volta. detalhes

Temperaturas são esperadas para os próximos diasEstamos ansiosos para isso Sensibilidade Deixe-o dentro Temperatura Os moradores também estão voltando para muitas partes da Itália Geadas Período noturno.

Isso se deve à chegada de massas de ar frio que já estão afetando o clima em algumas partes do país.

Não há nada de excepcional ou menos contraditório, porque a época de floração sempre nos habituou a uma série de altos e baixos, sobretudo no seu início. Previsão do tempoFique em cima disso Aquecer.

De fato, nas próximas 24 horas, iremos a um nível climático Primavera tardia Definitivamente para um ambiente muito claro ou prático Inverno Em alguns cantos do país, a coluna de mercúrio pode chegar a quase zero à noite. Como os vales alpinos, os habitantes locais também podem se formar em alguns cantos do Vale do Pó, especialmente nas primeiras luzes do amanhecer. Geadas.

Entre domingo e segunda-feira, o clima será fresco nessas áreas, mesmo durante o dia, a partir da temperatura máxima atual. 24-25C, Iremos para os valores mais próximos 15-16C.

Mas um declínio geral será sentido em outras partes do país, especialmente na região do Adriático, que é mais propensa a correntes nordestinas geograficamente frias.

No entanto, essa imagem quente, que está muito mais brilhante do que nos últimos dias, não parece durar tanto quanto já era. Terça-feira 12 Toda a Itália será novamente cercada por um vasto campo de alta pressão. Temperatura Geralmente de cabeça para baixo.

Em suma, após esta breve pausa de alto brilho, o clima volta a assumir um significado definido, suave e agradável.