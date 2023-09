Árvores caíram e carros foram danificados. Mais duas escolas estarão fechadas amanhã

Granizo, árvores Ao cair, as estradas foram subitamente inundadas e os carros foram danificados. E isto Camisas – Lecce Interrompido por uma grande árvore invadindo a estrada. Um forte dificuldade Atingiu Lecce e arredores nas últimas horas: na zona de Leuca e gastromediano Problemas muito sérios.

Inteligência





Fúria do vento

a chuva balanço, vento Muito sólido. Neste momento não há informações sobre os efeitos nas pessoas, mas o número Dano Ainda é incerto. Mas as consequências Mau tempo Claramente, ele parou em alguns lugares Transporte.

Aviso meteorológico

lá Defesa Civil ramificado por toda parte ApúliaUm novo Aviso meteorológico Anuncia até amanhã «Os valores globais são geralmente moderados, incluindo chuva ou trovoadas, no lado Adriático do centro-norte da Apúlia; Em outras partes da Apúlia, isoladas ou dispersas com chuvas ou mesmo trovoadas, especialmente nas áreas costeiras, de níveis gerais fracos a localmente moderados”.

Ainda. “Os eventos podem ser acompanhados por chuvas intensas, cortes frequentes de energia, granizo local e ventos fortes”.

Orçamento dos bombeiros

Enquanto isso, em Lecce, começou a contagem dos danos. Intervenções de Bombeiros Muitas árvores caíram, inclusive carros.

As ruas mais relevantes: Viale Grassi, Via Cimarosa, Via Leguil, Via Gentile, Via Camassa e Tangeziol Ovest.

“Neste momento – diz o comando – equipes do quartel-general central estão trabalhando Camisas, Vigílias E Ugento. Uma unidade operacional do Corpo de Bombeiros de Taranto também está sendo trazida para a capital”.

As escolas foram fechadas

Prefeito de Lesz, Carlos Salvemini, no acordo dos diretores das escolas, “Considerando a necessidade de verificar com mais atenção os problemas relacionados ao trânsito e eventuais riscos, amanhã – após consulta aos diretores das escolas – os escritórios foram instalados via Raffaello Sanzio via Abruzzi. (Ammirato Falcone) e Via Cantopelli e Romagna (IV Circolo Castromediano) serão fechadas. Devido a isso, várias centenas de alunos ficarão em casa. “Sem precedentes em 2023 – concluiu Salvemini – acontecimentos climáticos extremos atingiram o nosso país. Felizmente de formas menos violentas em Lecce. A partir de amanhã calcularemos os danos com mais precisão.