Lemos e ouvimos muito nos últimos dias. Leo tem sido alvo de muitos nas últimas horas, uma espécie de bungyball. Porém, este último tem a característica de flexionar com precisão e retornar ao perfurador com igual intensidade. E é isso que Rafa Leo faz, retribuindo as palavras venenosas que sofreu pela atuação contra o Newcastle com o gol da vitória contra o Verona.

Durante a semana, o português manifestou desilusão com algumas das críticas que já recebeu, algumas das quais, na verdade, extrapolam a lei. Leo, depois de suportar uma defesa brutal da torcida, precisou apenas de uma atuação de alto nível para se “vingar” do Verona, no San Siro. A chance surge poucos minutos depois, com a bola recuperada no meio-campo e uma corrida de 30 metros até o gol para garantir a vitória.

O replay foi um sucesso e a comemoração de Leo estava agachado e imóvel no chão, o olhar fixo, o punho da vitória firme na tensão, um cartão postal do San Siro. Os portugueses são frios, cínicos e cirúrgicos. Queria marcar, se impor e deixar uma marca na competição. Ele faz isso usando sua principal qualidade: atacar em profundidade em espaços abertos. Leo é imparável nessas situações, uma verdadeira flecha que pode rasgar os lados de qualquer adversário.

O objetivo não é apenas silenciar as críticas e ajudar o Milan a vencer o torneio. Sua pontuação também refletiu o recorde de Leo com a camisa rossoneri. Foi a primeira vez que marcou pelo menos um gol em três jogos consecutivos pelo Milan. Os números que nos encorajam a acreditar que esta poderá ser uma época de forte empenho dos portugueses parecem verdadeiramente mais próximos de um salto final de qualidade do que nunca nesta época.

Os objetivos e o sucesso de restaurar a segurança do meio ambiente e conter o mal que se espalhou nos últimos dias e que nem mesmo Bioli gosta. Grande parte do destino do Milan dependerá dos pés de Leo, e saber que ele está em boa forma é garantia de vitória dos rossoneri. Este gol será um grande impulso para ele nas próximas partidas.