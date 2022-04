“As pessoas falam sem saber”

Liverpool (Inglaterra) – 28 gols e 10 assistências em 38 jogos. Estes são os números impressionantes de Salah nesta temporada com o Liverpool. Antigo Tratado de Roma com Vermelho Falando sobre expiração e atualização no próximo verão, microfones Sky SportsEra muito secreto: “O que eu faço se tiver alguma notícia sobre a atualização? Bem, não muito, mas honestamente o que posso dizer é que há muitas coisas que as pessoas não sabem sobre isso. Eu não quero, eu posso “Não fale de mim agora. Estamos em um momento muito importante. Por isso, preciso falar sobre a equipe e me concentrar em campo. Isso é o mais importante. É o que posso dizer aqui. Vamos continuar confiantes, vamos ver o que acontece, estou confiante de que esta é uma situação muito delicada agora nas questões do meu contrato. equipe, isso é tudo.”.