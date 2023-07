Após 38 anos de preconceito (e acusações de comunismo), a Igreja se reconciliou com os padres trabalhistas.

1968. Revolta estudantil estoura, Fiorentina Ye-Ye surpreende vitória do Scudetto e relacionamento entre Florence mundo católico E Indústria. De fato, está acontecendo governoFábrica de Artigos de Borracha, Proprietário Ugolino UcoliniEm 1971 ele se tornou o líder do time roxo (ele compraria Giancarlo Antognoni). Demissão Um certo trabalhador vestindo roupas azuis pai. é chamado Padre Bruno BorghiMelhor amigo Dom Lorenzo Milani. A razão? Assim que colocou os pés em Gower, Dan Borgi imediatamente se voltou para a família trabalhadores e começou a repreender Condições saudáveis Na fábrica, trabalho noturno, trabalho nas costas. Então, um dia Ucolini irrompeu, cercado por duzentos operários, e gritou com raiva para o padre: “Saia da fábrica, você a destrói para mim.” Deposição de Don Borgy, O O primeiro padre trabalhador da ItáliaEm Pignone em 1950, é caso nacional. Diretor da Nação Enrico Mate Um de seus editoriais intitulava-se: Padres Comunistas. Mas ele vem em defesa do padre trabalhador Jorge Labra Com carta ao Papa Paulo VI (“Dom Borghi? Fale um pouco, reze, trabalhe, sofra, ame”), publicada pela primeira vez Benjamim Deida Na biografia “Bruno Borghi. A Life Without Masters”, com prefácio Tommaso Montanari.

O exemplo de Don Borghi se espalhou por toda a Itália. Em 1956 Em Viareggio Don Sirio Polity Ele começa a trabalhar em um estaleiro e em Florença Dom Renzo Funfani Em uma loja de vidro. O evento está se espalhando. lá Questão Trabalhista Queima a consciência de muitos padres que escolhem a fábrica como seu equivalente Sacerdócio. Siga o exemplo do que aconteceu FrançaImediatamente após a guerra. Tudo comecou 1943 Livro investigativo “França: Terra de Missões”.Abade Codin Isso destaca a distância da igreja da classe trabalhadora. Cardeal de Paris Emmanuel Suhart Ele decide fundar uma missão na França para restaurar a “distância” de Deus e permite que alguns padres usem roupas de trabalhadores. Mas a experiência durou alguns anos, pois em 1954 Pio XII Comanda todos os sacerdotes trabalhadores Deixe as fábricas E voltar para a Igreja.

Conosco, na Itália, recomeça a experiência dos padres trabalhadores com dificuldade e com muitos preconceitos – acusações repetidas O comunismo – Por impulso Concílio Vaticano II. No entanto, alguns bispos toleram a experiência: Michael Pellegrino em Turim, Enrico Bartoletti Lucas e Alfredo Battisti em Udine. Em 1985, a CEI, Conferência Episcopal Italiana, convidou dois representantes do Movimento dos Sacerdotes Trabalhistas para a Conferência de Loreto sobre “Reconciliação Cristã e Comunidade do Homem”. Mas essa foi a última chamada. Na Igreja Papa Wojtyla me diga mais tarde Ratzinger Não há lugar para padres.

Hoje em dia, o fio quebrado é consertado novamente, 38 anos depoisPor Cardeal Matteo Juppi quem chamou Bolonha Os padres-operários ainda estão vivos e trabalhando para dizer que são uma videira Papa Francisco: “Às vezes o seu Críticas duras As posições da igreja podem ter sido intensificadas, mas acho que é hora de reafirmar a sua. Uma experiência na igreja. Modelos de evangelismo seriam muito antiquados sem você. Eu quero louvar a Deus por isso Por quem você é e quem você foi”.