Boa sorte no Campeonato Mundial de Atletismo Paraolímpico em Paris, Antiaga!

O Campeonato Mundial de Atletismo Paraolímpico está acontecendo em Paris nestes dias. A sorte do nosso atleta Ntiaga Dieng que participou nos Vichy Global Games conquistou o prémio de melhor atleta da disciplina.

A escolha de Mauro Ficerai: “Na segunda-feira, dia 17, às 9h15, estaremos todos na TV. Temos a certeza de ter um grande momento pela frente. Estaremos todos com ele, pois os Mundiais do IPC, além de sua importância como evento, também reservam vagas para as Paraolimpíadas do ano que vem.

Ntiaga está em boa forma e na semana passada fez uma “finalização” dos 800m em Nembro em 1m51s19, longe do 1m48s88 que fez no ano passado no Virtus European Championships, em Cracóvia. Antes, em junho, foi eleito o atleta do ano nos Virtus Global Games, em Vichy, onde dominou os 800m em 1m52s61, os 1500m em 3m54s45 e conquistou o inesperado ouro nos 4x400m com um italiano registro. Voltar a ser um grande guerreiro e um grande campeão.

Este ano ele correu os 1.500m em 3min52s61, não muito longe de seu recorde pessoal de 3min51s59. A corrida de segunda-feira certamente não será fácil e os adversários estão como sempre, com o recordista mundial americano Michael Branicum em alto nível a acompanhar os três primeiros tempos britânicos e três tempos japoneses e o ucraniano Volukevich. Com certeza será uma boa batalha e estaremos prontos para aproveitá-la ao máximo, apoiando claramente Ndiaga”.