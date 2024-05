Expresso de Pequim e Irmãos Carrara Il Tirreno vencem

Lucas. os irmãos Carrara Conquiste o Expresso de Pequim. Os ‘Pasticceri’ venceram o reality show transmitido pela Sky que os declarou vencedores da edição de 2024 na quinta-feira, 9 de maio, derrotando a dupla ‘Itália e Argentina’. Damiano e Massimiliano são verdadeiros residentes de Lucchese: o pai vivia no centro, a mãe é originária de Sant’Angelo e frequentaram escolas Dorothianas quando crianças. Eles agora decolaram, construindo um império “muito bonito” com atividades nos EUA (onde Massimiliano, 36 anos, viveu por algum tempo) e programas de TV, mas mantêm um ateliê em Lucca onde Damiano, 38 anos, cria suas invenções. Eles trouxeram tudo para o reality show Sky, onde chegaram à final e descobriram que tinham um segundo coração.

Estefânia Bernal E Antonella Fiordelese Eles foram derrotados no último episódio. Eles são amigos há anos. Estefania nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 1995 e trabalha como modelo desde pequena. Detém o título de Miss Universo Argentino e participa do programa Dançando com as Estrelas. Chegou à Itália participando primeiro do Scherzi a Parte e depois da Isola dei Famosi, chegando à final. Ao longo dos anos serviu de testemunho para muitas marcas.

Antonella tem 25 anos, nasceu em Salerno. Modelo e esgrimista, formada em ciências políticas. No pódio em 2013, foi campeã da seleção italiana no sabre, depois medalhista de bronze no campeonato nacional na categoria sabre feminino e passou a fazer parte da seleção nacional: com a camisa azul participou de diversas competições europeias e do Mundial 2017 Copa na Alemanha. E Luxemburgo. Na televisão participou em vários programas, desde o Scherzi a Parte até à recente edição do Big Brother VIP, onde foi uma das campeãs indiscutíveis. Atualmente é testemunhado em diversas campanhas publicitárias.