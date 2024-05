Verão em Portugal por 53 euros Os Açores serão a sua felicidade: hotéis de 4 estrelas e diversão garantida | Agende agora

Com um orçamento bastante razoável, é possível passar férias maravilhosas nas pitorescas e intocadas ilhas portuguesas.

Você quer passar? O verão é dedicado à natureza? Então você pode apenas escolher as cenouras Ilhas dos Açores. Seu arquipélago Portugal É composto por nove ilhas principais e muitas ilhas menores, localizadas no coração…oceano Atlântico Tem muito a oferecer aos seus visitantes.

de mar No montanha Passando por cachoeiras, matas e trilhas onde é possível desfrutar de longas caminhadas sem esquecer da flora e da fauna. Falando neste último, os sortudos poderão encontrar coisas incríveis Baleias.

Então, as razões para ir a estes Lugares de charme intocado Eles não estão faltando. Na verdade, há que acrescentar outro factor que poderá inclinar ainda mais a balança a seu favor.

na verdade Piratenviaggio.it Encontrei uma sugestão interessante de pernoite em relaçãoIlha TerceiraQue, como o próprio nome indica, é a terceira maior ilha deste maravilhoso grupo de ilhas.

Ofertas de voos e hotéis para os Açores

A estrutura escolhida é excelente Terceira Praia Hotel (4 estrelas) com vista Baía do Fanal. Possui uma maravilhosa piscina de água salgada, um amplo jardim paisagístico e elegantes quartos climatizados com varanda privada e vista panorâmica para o mar. A isto acresce ainda a piscina interior e o centro de saúde.

O pacote também inclui café da manhã E Opção de cancelamento gratuito. Ainda não está convencido? O hotel dispõe ainda de um bar e de um restaurante panorâmico capaz de tornar a sua estadia mais agradável e mágica.

Datas e possíveis aeroportos de partida

O custo por noite no hotel mencionado é de aprox. 50 euros por pessoa A proposta vale para os meses de maio, junho e julho. Obviamente, quanto mais longe você for, mais terá que lidar com pequenas taxas adicionais. Por outro lado, com a aproximação da época alta, tornou-se mais do que apenas uma tendência fisiológica.

O último nó a resolver é o do acesso à ilha. deItália Nem sempre há voos diretos, ou melhor, são muito raros. Talvez para transpor esta distância seja necessário parar Portugal suposto Lisboa Ou um anúncio Porto Os dois principais aeroportos do país. Não se deve excluir que também possam existir ligações a partir de alguns pontos Espanhamas para saber disso é uma boa ideia fazer uma pesquisa aprofundada também para tentar não exagerar no preço.