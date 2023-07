Prompt de Beatrice Venisi: “Não aceito reclamações”. E ele executa o Hino em Roma, querida pelo Fascismo e MSI

Apenas algumas horas se passaram desde a nova polêmica em Nice, na França, para Beatrice Venisi, a maestrina e conselheira do Ministério da Cultura de Gennaro Sangiuliano. Do palco do Festival de Verão, no próprio Lucca, Venezia decidiu responder com uma provocação. Intencionalmente, pelo menos declarado, não é assim. Mas uma escolha compatível. “Não posso aceitar as censuras e acho que Puccini também não as aceitaria”, disse ele antes de anunciar na noite de 12 de julho que realizaria a execução.Canção de Roma Um concerto no dia de abertura do Centenário de Puccini.

Escolha fazerCanção de Roma Isso certamente vai gerar debate. A peça foi escrita em 1919 por Fausto Salvatore com música de Giacomo Puccini. No entanto, em vinte anos, o regime fascista se apropriou dele e foi escolhido pelo movimento social italiano para usar em seus comícios no pós-guerra. Como ele lembra, a música não estava incluída na programação e não foi planejada Lidar. “Acredito que a execução desta peça é um convite à reconciliação com a memória histórica do país, e que a arte e a cultura transcendam as esferas políticas e voltem ao centro”, disse Venisi.

A decisão foi comunicada à equipe de publicidade das comemorações de Puccini à tarde, e à noite os prefeitos Giorgio del Zingaro (Viareggio), Andrea Bonfanti (Pescaglia) e o presidente da província de Lucca, Luca Menesini, foram destituídos de seus cargos posições. . Quando a notícia vazou, Venezi defendeu suas intenções: “Sempre fiz e continuarei fazendo. Estamos em guerra contra as intenções de Puccini”, disse ele. Nação, «Então, o que os alemães têm a ver com a música de Wagner? Parece-me que eles fizeram as pazes com sua memória histórica. Escrita por Puccini em 1919, é uma canção patriótica. Considero arcaico e ultrapassado continuar a lê-los de um ponto de vista ideológico»

