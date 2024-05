Conceição-Milão: Aconteceu encontro entre portugueses e Villas-Boas

O tão esperado encontro aconteceu entre André Villas-Boas O novo presidente porta E Sérgio Conceição TreinadorDragões‘. Uma cimeira que ele assistiu com interesse Milão Ele também incluiu os portugueses entre os candidatos ‘fortes’ para o seu banco antes da temporada 2024-2025 no lugar chamado Stefano Pioli .

Villas-Boas foi pela manhã ao centro de treinamento da equipe titular. Olivellcom Antonio Jupisereta E Pereira da Costa, futuro diretor esportivo e CFO do clube, para conhecer Conceição e a comissão técnica comandada pela equipe. Primeira chance oficial de conhecer todos. As redes sociais do Porto mostraram Villas-Boas sorrindo em conversa com Conceição e os dirigentes. O treinador renovou seu contrato até 30 de junho de 2028Mas com o antigo presidente, Jorge Pinto da Costa. Agora ele pode invalidá-lo sem penalidade e o clube pode rescindir o contrato sem indenizar o ex-dirigente. Nantes.