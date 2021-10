Leticia Patternoster Prata no Ciclismo de Pista Europeu 2021, Eliminação Feminina, Poscaro e Tonek – OA Sport até agora

Finais diárias de três partidas individuais, enquanto a equipe aguarda as finais de acompanhamento Campeonato Europeu de Ciclismo de Pista 2021 Em Grensen, na Suíça, a Itália abre seu próprio quadro de medalhas. Leticia Patternoster É prata na eliminação feminina; Numa corrida caracterizada por duas quedas feias, felizmente sem consequências (a primeira para o suíço Michael Andrews, a segunda para a Noruega Stenberg, Eslovaca Pesikova e Dutch de Jod), e dois atletas, o ucraniano Fedotova e o português Martins, foram eliminados por falha organizacional e Azul foi pontuado apenas pelo francês Valentine Ford; A etapa foi finalizada pela polonesa Nicole Blosage.

Depois de surpreender a todos que se qualificam para o quilômetro de parada matinal, David Poscaro Incapaz de confirmar. Para Azul, de 21 anos, alguns problemas no início amontoaram danos irreparáveis: ele deve ficar satisfeito no final Sétimo lugar em 1’00”667, vencedor do holandês Jeffrey Hookland, um desempenho incrível 58’0016. O pódio foi completado pelo camarada Likti e Polônia Rajkowski.

Nada pode ser feito por Matteo Donega, que não conseguiu garantir a prata na corrida por pontos que ganhou no ano passado em Plovdiv.. Azul não consegue acertar 160 rodadas do Velotram suíço, terminando em décimo segundo com -20 pontos. A vitória do francês Benjamin Thomas, que começou forte e administrou a vantagem, terminou com 81 pontos a mais que o português Ledao (61 pontos) e o russo Schickin.

Agora a equipe fecha o dia com duas finais na série, com Sylvia Janardy, Rachel Barbary, Ledicia Patternoster e Martina Alcini jogando pelo ouro na partida feminina contra a Alemanha.

Foto: Lapress