Salvini: “Drake escreveu que os impostos não aumentariam.” Chefe: “Os deveres serão sempre respeitados” – Corriere.it

O líder de Carozio pede aos italianos que não paguem muito por um euro. Drake: “O respeito pelos compromissos com a UE é importante”

Ainda se arrastando com o governo. Assistindo League Draghi Quinta-feira à tarde no Conselho de Ministros e Matteo Salvini anuncia: «Hoje Colocamos o contrato por escrito. Deixamos por escrito que o IRAP, o IVA, os impostos IRPEF, a estabilização do imposto fixo e o IMU não aumentarão. “Eu confio nele, não confio nos outros”, disse o ex-vice-primeiro-ministro do governo verde-amarelo. Duas horas se passaram desde que Tragi, embora não citando diretamente o chefe do governo, pareceu responder a ele: “Em tudo o que fazemos, respeitamos nossas responsabilidades”, disse Tragi em entrevista coletiva durante a apresentação do BNNR. .

⁇O respeito pelo compromisso com a UE é importante na alocação de recursosTracy continua. E isto Reforma tributária Esta é uma das obrigações obrigatórias que Roma pediu para continuar a fornecer financiamento a Bruxelas. Ele então volta a uma opinião forte que expressou recentemente: “Já disse que o governo não seguiu o calendário eleitoral e vou repetir hoje. É hora de fechar. Enquanto isso, os ponteiros do relógio estão correndo: “O tempo para aprovar as reformas está começando a diminuir e teremos que aprovar um número significativo de medidas até o final do ano”. “A ação do governo – reiterou o primeiro-ministro – não parou”. Ao descrever os investimentos que envolvem escolas, universidades e investigação, afirma: «Mais em breve Arranjo para simplificação“e Outra partida “Em outubro”.

Meu ele Presidente da Sociedade Ele define as condições: நாங்கள் Não queremos que nenhum italiano pague euros extras. Falando em redesenhar as taxas de IVA: Agora, o redesenho pode ser para cima ou para baixo, mencionamos, precisamos reduzi-lo. Porque amanhã, depois da pista, qualquer um vai chegar ao governo, com aquele documento em mãos, vago, pode fazer qualquer coisa. Vamos colocar isso por escrito Não aumente a carga tributária sobre os italianos“O presidente da associação, em declarações à RDL, afirma:“ Tem-se falado que nenhum novo imposto será adicionado ao acordo com o governo. Reavaliação do valor da propriedade. Quem pede e possui a primeira ou segunda casa, um imóvel, um galpão, um terreno claro, se ele revisar e reavaliar o valor de sua propriedade, ele nos pagará impostos mais elevados. READ Esperançosamente CLIMPS

Salvini brilha na possível eleição Draghi Al Goli

:Vamos decidir o que fazer em fevereiro, no meio está a reforma da previdência, a reforma competitiva; De agora até janeiro, tentaremos garantir o emprego. Fale sobre baixo verde novamente :. “Eu tenho o passe verde, não quero que milhões de italianos fiquem sem trabalho; trabalhamos em tiras por 72 horas para manter os preços tão baixos e válidos como em outros países europeus. O líder da liga toma as páginas Contra a abertura de discotecas em 35%: «Ouço pelo menos o dobro. Mas se você pedir um passe verde, peça segurança e volte ao trabalho. Eles devem estar seguros e completos quando reabertos.