Erros a evitar em casa: “O que fazer com o governo”

Pessoas com bócio nem sempre acabam no hospital, pelo contrário: a maioria das pessoas com epilepsia se recupera espontaneamente após alguns dias ou mais. Protocolo Cuidados e tratamentos domiciliares após consulta com seu médico.

Quais são as diretrizes

Não é para administração imediata de cortisona, antibióticos e heparina, sim paracetamol e anti-inflamatórios não esteroides, os chamados Fãs (Antiinflamatórios não esteróides, como propano, aspirina, carvalho ou allin). O controle da concentração de oxigênio no sangue deve ser consistente, mas deve ser relatado a um médico quando for inferior a 92%. Um ano após o início da epidemia, o Ministério da Saúde ainda está investigando Diretrizes Remédios caseiros para pacientes Covit-19: Circular assinada por Giovanni Ressa, Diretor de Prevenção do Ministério, esclarece na página 26, cujas características devem ser seguidas por todos os pacientes assintomáticos ou psicossimpáticos que não necessitem de tratamento hospitalar. Gerenciamento domiciliar de pacientes infecciosos SARS-Cove-2 “

“Evite DIY”

“Uma coisa a esperar: qualquer tratamento, mesmo em casa, não deve ser considerado como tendo que ser feito, mas deve ser feito somente após consulta ao seu médico ou, se você julgar, especialista. Enfatize que deve ser feito. o ouvido e a internet que muitas vezes são a maior fonte do problema, a doença mais grave que existe ”, afirma. ilgiornale.it Ele é professor. Renato Bernardini, Professor titular de farmacologia da Universidade de Catania e membro do Conselho Superior de Saúde, enfatiza como funcionam os remédios caseiros. “Concordou Estabelece previamente com o médico de família e / ou USCA, com base nos sintomas descritos e relatados, que tipo de tratamento deve ser prescrito, como, por quanto tempo e se é necessário ou não. Hospitalização. ”O professor diz sobre as diretrizes para remédios caseiros para covit,“ Uma densa floresta de informações muitas vezes leva a erros da superfície. “Agora vamos explorar os itens mais importantes um por um.

Eu sou cortisona

A primeira pergunta a fazer e o primeiro erro a não cometer é o seguinte: Porque você não deve fazer com um pano positivo e quando não tiver sintomas ou se tiver um quadro muito baixo (febre baixa ou tosse) cortisonici? “Porque, em primeiro lugar, são drogas que têm efeito imunossupressor: suprimem a resposta imunológica, que inicialmente é muito eficaz no combate às infecções virais. Portanto, a cortisona só deve ser usada em casos leves ou graves em que a pneumonia já esteja instalada e há uma inflamação significativa ”, diz o professor Bernardini. Para garantir que isso possa ser reduzido, medicamentos antiinflamatórios poderosos como a cortisona são administrados, mas, nesses casos, eles não devem ser tomados como água doce e não devem ser usados ​​enquanto você estiver em casa, a menos que o seu médico decida. “Na terapia domiciliar, em geral, não há pacientes com esse nível de gravidade: não é um tratamento adequado e não deve ser administrado. Por outro lado, se a concentração cair abaixo de 92, o limiar crítico é nós, provavelmente em a presença de aparecimento de patologia pulmonar. Cabe ao médico decidir se é adequado iniciar o tratamento com cortisona. Pode ser determinado ”, acrescentou.

Heparina

Novamente, há um critério de diferenciação entre pacientes com doença leve assintomática ou patossintomática, o que não faz sentido em prescrever heparina para prevenir a ocorrência. Tromboembólica Govt. Quando eles se expressam? “Apenas nos estágios avançados da doença, quando a pneumonia já está estabelecida: se a inflamação é aumentada e envolve vasos sanguíneos e plaquetas, há um alto risco de formação de trombo ou doença tromboembólica, então a intervenção com heparina é muito eficaz e eficiente”, afirmou. diz Bernardini., Porque eles não disseram “A heparina só deve ser usada para alguns pacientes”. Mas como saber se um paciente está passando por um evento tromboembólico? “Com análises laboratoriais, de malignidade, por exemplo, D-timer e fibrinogênio: na presença de valores elevados, há indicação para o uso da heparina naquele momento, que as diretrizes dizem que não fala apenas de pacientes que estão acamados , e, portanto, imóveis, mas também para aqueles que estão acamados e outros que são forçados a ir para a cama.

Antimicrobianos

Engana-se quem pensa que o tratamento à base de antibióticos é eficaz no tratamento do cóccix, mas não é só culpa dos pacientes: como veremos, as diretrizes do Ministério nem sempre são claras quanto aos remédios caseiros. “Os antibióticos não são necessários, a menos que sejam super suspeitos para um paciente com doença de Govt. Infecção Bactérias. Nesse caso são obrigatórios, mas seu uso até agora para o combate à infecção viral é irresponsável, sem embasamento científico – ressalta o farmacêutico – aqui novamente as orientações não são claras porque dizem que o antibiótico é bom, mas você tem que esperar pelo teste cultural ou se ater aos critérios médicos, então uma espera de 48-72 horas é necessária. Minha pergunta: o que você está fazendo neste momento? Nesse ínterim, um antibiótico de amplo espectro deve ser tomado imediatamente, enquanto se espera o resultado de um teste cultural que permitirá a identificação do medicamento mais adequado ”.

Antiinflamatórios não esteróides (AINEs)

No caso dos antiinflamatórios, há também um estudo italiano Progresso Quadro clínico de pacientes tratados com aspirina, ibuprofeno e outros fármacos pertencentes a anti-inflamatórios não esteroides. O crédito deve ser dividido entre os professores. Giuseppe Remusi, Instituto Mario Negri de Pesquisa em Farmacologia e Professor. Freddie Sutter, Afirma Bernardini, o ex-chefe de doenças infecciosas do Hospital de Bérgamo, “desenvolveu uma estratégia que combina uma racionalidade científica muito forte e diretrizes que não apresentam uma aplicação muito simples e riscos específicos”. “Seguindo a ausência de um tampão positivo e a alta atividade contínua de alguns sintomas menores, pode ser mais eficaz começar a tomar AINEs imediatamente, especialmente inibindo a enzima chamada COX-2, que é amplamente usada em processos inflamatórios”. Portanto, na prevenção, tome nimesulida, ou aspirina, ou ibuprofeno ou silicocip, duas vezes ao dia por vários dias. “Dos 90 pacientes tratados seguindo este protocolo, apenas dois acabaram no hospital, enquanto no grupo não tratado, vinte dos noventa acabaram no hospital.” É terapêutico Simples, Que cobre todos os orçamentos (alguns euros) e um certo nível de protecção: “Outra vantagem é que se trata de medicamentos, através dos quais todos os perfis são conhecidos tanto pela eficácia como pela toxicidade”, afirma o farmacêutico.

Paracetamol

Um dos mais “entes queridos” da terapia domiciliar é a taquipnéia, que todos temos em casa. Mas tenha cuidado: isso definitivamente não é uma panaceia. “O paracetamol tem uma ação antiinflamatória muito leve em comparação à aspirina ou ibuprofeno, embora tenha propriedades mais fortes Antipirético, Tão eficaz contra o aumento patológico da temperatura corporal (febre). Se alguém com bócio está com febre alta, pode tomar paracetamol conforme necessário. Porém, não devemos pensar em conseguir um efeito antiinflamatório dessa forma – como ressalta o professor Bernardini – como tratamento para o bócio, o paracetamol foi muito destruído pela alfândega devido à superficialidade de alguns operadores do campo: alguns pacientes chamaram de febre. , que foi prescrito como resultado do paracetamol por alguns dias. Eles entenderam mal como uma cura e ignoraram as outras opções ”, conta.

“Verificar concentração”

Além dos listados, os mais importantes são outros Sugestões Incluído nas diretrizes para tratamento em casa está manter a concentração sob controle pelo menos três vezes ao dia para informar o médico de seus valores. “Portanto, é importante sempre consultar o seu médico para relatar qualquer alteração. Somente um médico pode entender que esta alteração é importante para qualquer alteração do tratamento.” As diretrizes de hipoteca para os tratamentos que solicitamos ao Professor Bernardini podem ser as seguintes: “10 dias de tratamento com pano positivo e alguns sintomas = AINEs; febre alta conforme necessário = paracetamol; corticosteróides e heparina nunca são eficazes nos estágios iniciais; apenas antibacteriano conhecido . ” Para crianças menores de 18 anos, a situação é a mesma. “As regras não mudam, o limite é que alguns AINEs podem ter menos de 14 anos. O médico deve verificar de vez em quando quando usar e qual escolher”.

Onde estamos com monoclonal

Como o tratamento com monoclonal deve ser administrado pela equipe do hospital alguns dias após o início dos sintomas? “Eles foram propostos em outubro, na mesma época que os Estados Unidos. O ministro Speranza assinou o sinal verde para introdução na Itália (primeiros países da UE) em 3 de fevereiro: o fornecimento começou imediatamente com alguns milhares de peças. Hoje temos um excelente fornecem Gerenciou Eles perdem a eficácia nos primeiros sete dias e é necessário antecipar a infecção e a progressão da doença. ”Mas o monoclonal não é para todos: de vez em quando, o médico vai propor ao hospital um tipo específico de paciente com tal características que levam a um estágio avançado da gravidade da doença. ”A administração posterior, por enquanto, é feita exclusivamente em ambiente hospitalar, por via intravenosa. Porém, agora, outras coisas que podem ser administradas sob a pele chegarão ao mercado, o que é positivo porque podem ser administradas em casa e também são eficazes contra diversos tipos de vírus ”, finaliza o professor Bernardini.