Vírus Corona, últimas notícias da Itália e do mundo em Kovit-Courier.it

Existem mais de 158 milhões de casos Govt no mundo Em formação Publicado pela Universidade Johns Hopkins, enquanto mais de 3,2 milhões de mortes ocorreram desde o início da epidemia. O último número na Itália, em comparação com segunda-feira, 10 de maio, é de 5.080 novos casos e 198 mortes (quem Boletim com dados mostrando a situação desde o início da infecção e o boletim: quem 2021, quem De 2020) quem Mapa das epidemias no mundo.

Situação do Covit-19 na Itália e no mundo

11h29 – Na Grã-Bretanha, a mortalidade covit caiu 96% acima dos 50 anos

O número de mortes causadas pelo vírus corona está diminuindo na Grã-Bretanha, onde mais de 53 milhões de pessoas já foram vacinadas. No Reino Unido e no País de Gales, em abril de 2021, o número de mais de 50 mortes por covage caiu 96% em comparação com o pico da segunda onda em janeiro.





11h27 – As vacinas também podem ser reservadas através de um clínico geral na Lazio a partir de 17 de maio

A partir do dia 17 de maio, conforme convênio firmado entre a região e a Associação dos Médicos de Família, a vacinação contra a covid no Lácio também será registrada pelos clínicos gerais.

11,00 – Estudo Release-S.Raphael: os anticorpos duram até 8 meses

O Anticorpos Os neutralizadores do vírus SarsCoV2 persistem por pelo menos oito meses após o diagnóstico de Covit-19, independentemente da gravidade da doença, da idade do paciente ou da presença de outras doenças. Aqueles que não os produzem nos primeiros quinze dias de infecção correm o risco de desenvolver formas graves de Govt-19. Estes são os dois principais resultados do maior estudo italiano sobre o assunto, realizado pelo Hospital San Rafael de Milão em associação com o Institute of Higher Health (Publishing) e publicado na revista Nature Communications.

10h47 – Mais de 50.000 reservas na Lombardia ultrapassaram 500 mil

Reserva 500 mil pvacina er covit-19 Para aqueles com idades entre 50-59 na Lombardia. Hoje, às 10h15, aliás, 501.732 lombardos já marcaram consulta para a vacinação, o que é praticamente um terço da população. O anúncio foi feito pelo Departamento Regional de Bem-Estar da Lombardia. As inscrições no portal dos Correios da Itália e da região da Lombardia começaram à meia-noite do último domingo. READ O catalisador do movimento de desenvolvimento OneNet está eliminando a nuvem Igor Portugal

10h10 – Palazzo Siki: sem sala de controle hoje

Nenhuma sala de controle se reunirá para reabertura hoje: o Palazzo Siki anuncia o apoio ao título na agenda.

9h57 – Aipo: Não abra a máscara sem reuniões

Com a chegada do verão e o prosseguimento das vacinas, não sei por que a máscara deve ser mantida do lado de fora, onde não há multidão. A afirmação foi do subsecretário de Saúde Pierpolo Celeri (M5s) como convidado de Reynus 24. De acordo com Celeri, Toque de recolher Hoje não pode ser eliminado, mas hoje centros comerciais, restaurantes para almoços e jantares dentro de casa podem ser reabertos.

9h47 – Pessoas de 40 anos estão sendo vacinadas no Tirol do Sul

Pessoas com mais de 40 anos podem reservar uma vacina anti-Govt no Tirol do Sul a partir de quinta-feira. O jornal ptolomaico informa que há 74.000 sul-tiroleses com menos dessa idade. Enquanto isso, 50 a 50 anos já foram vacinados ou têm consulta marcada. Os professores receberam uma segunda dose desde ontem. De acordo com a Dolomiton, 8,7% se recusaram a ligar de volta com Astrogeneka.

8h50 – Índia, mais 11 morrem devido à falta de oxigênio

Estamos constantemente morrendo de covit, mas Deficiência de oxigênio na Índia. Pelo menos 11 pacientes do governo morreram devido à falta de oxigênio na unidade de terapia intensiva de um hospital em Tirupati, no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia. Autoridades de saúde locais disseram que o fornecimento de oxigênio foi interrompido por cinco minutos.

8h45 – Ordem do toque de recolher, Costa: relaxamento na segunda-feira

Eu acredito na ordem do toque de recolher Desta segunda-feira Pode haver condições para um relaxamento: a secretária adjunta de Saúde Andrea Costa disse aos microfones da rádio na Rádio Roy 1. Hoje há condições absolutas – acrescentou – de que os dados da infecção sejam positivos para o programa de vacinação. Costa confirmou que a ordem de isolamento em nosso país aos imigrantes de outros países da UE expira em 16 de maio e que não há intenção de renová-la. READ “Ele me falou, o Natrangeta está aí, toma cuidado” - Libero Codidiano

8h05 – Yusa, luz verde para vacinação para crianças de 12 a 15 anos

A autorização para administrar a vacina Pfizer / Bioentech Govt foi estendida aos 12-15 anos de idade Nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pela American Pharmaceutical Company (FDA). A vacina foi aprovada até agora como uma emergência para pessoas com 16 anos de idade ou mais. Ela agora pode ser administrada a milhões de jovens na forma de duas injeções da mesma dose da vacina para adultos. A primeira injeção pode começar na próxima quinta-feira, disse Peter Marks, funcionário do FDA, em entrevista coletiva. O Canadá foi o primeiro país a aprovar uma vacina para essa faixa etária na quarta-feira. A European Pharmaceuticals Association (EMA) está estudando essa expansão Vacina Pfizer para adolescentes.