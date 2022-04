RaidForums removeu um dos maiores mercados de senhas para roubo

Uma operação conjunta entre o FBI, o Serviço Secreto dos EUA e o poder judiciário dos EUA foi possível com a ajuda de agências de aplicação da lei na Europol e em vários países europeus (Alemanha, Portugal, Reino Unido, Roménia, Suécia). Capture RaidForums.comAcredita-se ser um Mercado online líder para bancos de dados de senhas roubados. Ao mesmo tempo, foi noticiado que o fundador e chefe da plataforma já havia sido preso no Reino Unido no final de janeiro: era o português Diego Santos Goelho, de 21 anos, mas estava em melhor situação. Conhecido por seu apelido “Todo-Poderoso” (como está escrito em português). Algemas foram liberadas para os dois cúmplices.

O relatório oficial afirma que o site oferece “centenas de bancos de dados roubados contendo mais de 10 bilhões de registros pessoais” de usuários em todo o mundo. A operação de inteligência, apelidada de “Tourniket”, foi muito sutil e durou um ano, disse a Europol, tornou possível reconstruir com mais precisão a estrutura hierárquica do site, identificando os principais responsáveis ​​por recursos como administração pública do site, lavagem de dinheiro e o grupo de hackers responsável pelo roubo. Carregar dados. E, claro, compradores. A intervenção de um agente secreto que conseguiu conquistar a confiança de Goyalho foi inestimável.