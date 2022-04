Roy tarifa na eletricidade, a estrada onde tudo vai para cima

Receita do cânone

Em 2020, a receita de aluguel excederá 1,72 bilhão, enquanto a receita normal de aluguel será de 1,64 bilhão. “As taxas normais também caíram ligeiramente de 2013 a 2020”, disse o CEO da Rai, Carlo Fuortes, durante um inquérito à comissão de supervisão em 12 de outubro passado, precisamente o problema (e emergência) das contas da Viale Mazzini. Naquela ocasião, ao falar de tarifas, Fordes falou de uma “fonte inconsistente” que reduziu o valor das tarifas de televisão pública na Croácia (127 euros), Suíça (312 euros), mas – estruturalmente próximo da Itália – 138 euros – no Reino Unido (185 euros) e na Alemanha (220).

Receita máxima para 2021

No primeiro semestre do ano, de acordo com as demonstrações financeiras semestrais divulgadas, o aluguel ordinário dos usuários comuns aumentou 45,4 milhões em relação ao primeiro semestre de 2020, elevando a receita total de taxas de licenciamento para 857,6 milhões. 923 milhões (+53,7 milhões). O aumento da rubrica relativa a aluguéis ordinários, conforme observado nas mesmas demonstrações financeiras, deve-se, muitas vezes, à edição de normas regulatórias. Em particular: “Uma redução de 5 por cento no valor devido a Roy para cobrir o custo de prestação de serviço público e a retirada da chamada” receita extra “é determinada pela receita acima do esperado. Nível orçamentário para 2016.

Taxas para atividades de produção

Por outro lado, a Ordem Legislativa de 22 de março de 2021, para taxas (das atividades de produção) de usuários especiais. 41, “As taxas especiais de assinatura de Rádio e Televisão para o ano de 2021 incluem a isenção total de hospedagem e gerenciamento e consumo de bebidas em locais públicos ou abertos ao público, incluindo atividades similares de terceiros. Alocação de um equivalente a மில்லியன் a favor de aprovar ou transferir o crédito tributário equivalente aos interessados ​​RAI dos valores associados aos menores rendimentos solicitados pela Companhia”.

Quanto Roy vai para o tesouro

No entanto, é bom lembrar que os mesmos dirigentes da RAI afirmaram repetidamente que a Viale Mazzini recebe 75,4 euros, contra os 90 euros anuais. Na verdade, a transferência da conta não ocorre diretamente de Bill para Roy, mas por meio da Receita Federal e depois para a televisão pública. 90 euros incluirão uma contribuição para o fundo editorial liderado pelo primeiro-ministro e uma contribuição para antenas locais lideradas pelo MICE. Então, a diferença que acaba na TV Pública em relação ao valor cobrado na conta

Vulnerabilidade à evasão fiscal

Durante o inquérito da comissão de fiscalização, o CEO Fordes reconheceu que o projeto de lei “aumentou o número de pagadores de 15 milhões para 21-22 milhões” e que “a taxa de evasão caiu de 27 por cento para 5 por cento. Atualmente é cerca de 3 por cento.” O CEO disse que as suspensões do estado estavam funcionando na direção oposta.