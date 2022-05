Milan entre dois fogos PSG e Real Madrid: isso ainda é um desafio!

Segundo fontes espanholas autorizadas, o Milan terá que lidar com o Paris Saint-Germain e o Real Madrid. Ambos os grandes nomes estão prontos para competir no mercado novamente!

Em casa MilãoDepois da felicidade Escudete, Mantém a mudança de propriedade. Lá Elliott Management Ele agora está a um passo de vender o clube Rosonery e deve assumir o fundo dos EUA na próxima semana como novo proprietário. Capital Red Bird.

As negociações estão atualmente em fase de conclusão. Terça-feira é esperado na Itália Jerry CardealFundador da Agência Americana. Paul Singer, Com sua gestão Elliott, permanecerá em qualquer caso dentro da estrutura corporativa rossonera como acionista minoritário (participação de 30%). A RedBird Capital tomará medidas imediatas após a mudança de propriedade.

Primeiro, a atualização Pavlo Maldini E Frederico Masara, Grandes apoiadores da ascensão da Rosonery. Relatórios do Diretor Técnico de Milão Gazeta Dello Sport Eles criaram um certo burburinho entre a mídia italiana e estrangeira. Palo queria enviar uma mensagem clara ao novo proprietário. É necessário um plano bem sucedido para levar o Milan de volta ao número um na Itália e na Europa.

Adquirir alguns dos melhores jogadores e garantir aqueles na equipe é essencial para esse fim. Assim, de acordo com rumores recentes, a RedBird Capital tem outro ponto importante para resolver em breve.

Leo, Atualização de Emergência: Dois grandes nomes no ataque

Rafael Leão Provou ser um jogador essencial para o AC Milan Stefano Pioli. A sua exibição arrastou repetidamente o Milan para o golo final, e esse Scudetto traz consigo a dedicação do português. Agora é inegável: Leo é o melhor em seu papel no mundo!

O Milan sabe que há uma grande necessidade de protegê-lo e isso deve ser feito em breve. O jogador, como ele mesmo disse, está bem com o Milan, mas não tem certeza do futuro. o 4,5 milhões de euros Eles não são mais suficientes para convencê-lo a estender seu contrato. Há um grande sentimento agora Jorge Mendes Não está disposto a negociar menos 6 milhões de euros Salário por uma temporada para seu cliente.

O sacrifício financeiro vale a pena. Apesar do teto salarial imposto nos últimos anos, Leo ainda precisa fazer mais. Os maiores clubes do futebol europeu já começaram a pedir informações sobre o português e estão ansiosos para arrancá-lo do Milan. No entanto, existe uma regra de publicação em Rafah 150 milhões de eurosE sugerir tudo, inclusive as palavras de Maldini RosaO Milan não está disposto a lhe pagar menos do que esse valor.

Parece que a RedBird Capital, como nova proprietária, pretende resolver este problema em breve. Enquanto isso, dê uma chance EspanhaDeixe-nos saber que dois grandes europeus estão prontos para competir por Leo.

PSG e Real Madrid, 120 milhões para Leo

Reportado por Dom BaloneTablóide espanhol creditado, The Paris Saint Germain E isto O verdadeiro Madri Estão prontos para desafiar uns aos outros novamente no mercado. Depois de uma luta interminável de Kylian MbabaneLeo foi o novo “sujeito” do desejo, que acabou optando por ficar em Paris para enganar o ambiente madrileno.

Ambos os clubes estão prontos para entregar muito bem 120 milhões de euros Para ganhar o colar rossonero. Segundo Don Balon, isso pode assombrar Milão por muito tempo. Até hoje, no entanto, pode-se dizer que Leo é um jogador imutável para o clube Roseonery. Primeiro, ele tratará da renovação e tentará encontrar o contrato necessário para a extensão.

O Milan sabe exatamente o que fazer em caso de resultado negativo! O valor mínimo a ser pago, na pior das hipóteses, é de 150 milhões de euros Almada!