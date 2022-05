Ponte 2 de junho, previsões incomuns; Vamos ver o que acontece ILMETEO.it

Tempo: Ponte 2 de junho, previsões inusitadas; Vamos ver o que pode acontecer

No início de junho, uma nova onda de calor forte na Itália. As massas de ar subtropicais estão chegando

A última tendência para o fim de semana prolongado de 2 de junhoAs primeiras confirmações da previsão do tempo chegarão no início de junho próximo, incluindo a ponte Dia da República.

De fato, a última atualização altera a previsão, brevemente com efeitos significativos na ItáliaO verão começa Aqueça os motores de forma disruptiva e o protagonista sempre será ele mesmo: resistência africana.

O que causa uma mudança repentina da alta pressão em chamas?

Para responder a essa pergunta, devemos, como de costume, ampliar nossa visão de todo o hemisfério e analisar as estatísticas meteorológicas relevantes. Bem, pelos mapas fica claro nos primeiros dias de junho Área de baixa pressão profunda (Furacão) Indo fundo Na costa portuguesa no meio do Oceano Atlântico. Devido à rotação no sentido anti-horário das correntes em torno da depressão inferior, este enorme motor atmosférico atrairá uma combinação significativa de extração subtropical de ar quente vindo diretamente dos desertos incandescentes do Marrocos para o Mediterrâneo. E Argélia.

A “cúspide” do passeio anticiclônico africano o empurraria para a Península Ibérica e a França, e depois capturaria grande parte da Europa Central e do Sul, incluindo a Itália.

Então já faz muito tempo ponte da república (quinta-feira, 2 de junho) As contradições de um estão aumentando cada vez mais Todo o verão de onda de calor fresca e importante. Devido à origem subtropical do vento (dentro do deserto do Saara), exceto pelo solTemperatura crescente Com valores acima da média climática: pode ser traduzido em nova combustão de calor já que os termômetros estão prontos para pulverizar. Amplamente acima de 35 C, especialmente no centro-sul e duas ilhas principais.

Também será muito mais quente no norte, no entanto, atualmente não podemos descartar a possibilidade de moradores locais Tempestades de calor, Especialmente nos Alpes e planícies adjacentes. No entanto, teremos a oportunidade de falar sobre isso em nossa próxima atualização.

2 de junho: Uma nova onda de calor forte é confirmada na Itália