Anúncio duplo do amigo: “Mourinho voltou e assinou com Salah”

Em seu primeiro ano, Mourinho imediatamente concedeu à Roma um título europeu, que Kialoros não via há 61 anos. Seu contrato termina em 2024

Mourinho ‘Rei de Roma’ após a vitória Liga da ConferênciaA Taça da Europa que Kialorosi está ausente há 61 anos. O futuro dos portugueses ainda estará no banco do Capitólio, com uma esperança Mercado de câmbio Verão no auge de suas ambições e ambiente. O objetivo é ser competitivo dentro da qualificação existente CampeõesCom um pouco de pensamento sobre Scudetto.

Devo dizer que nem todos acreditam que os portugueses vão continuar a sua aventura RomaApesar de mais dois anos de contrato e preferência Friedkin Para segurá-lo firme. Surpreendentemente, o ex-romanista também esteve entre os que assumiram sua despedida eu me dou, Sua experiência em clorose foi muito decepcionante. Através de seu perfil no Twitter, o ex-atacante egípcio prevê que o ‘Special One’ retornará naturalmente a Madrid. Real Que já foi treinador de 2010 a 2013.

Mercado de Transferências Roma, ex-Mido substitui todos: “Mourinho no Real com assinatura de Salah”

Não apenas Mourinho retornará ao Real, mas como ele lê no tweet, Mido diz que ‘trará’ o Lucidanian com seu amigo e amigo Momo. SalaMais perto nos últimos meses Juventus Ainda expira em 2023 Liverpool.

Mourinho mais Salah, como Mido no passado na capital espanhola Roma. Quem sabe o que Carlo pensa sobre isso Anchalotti…