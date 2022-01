Pressionando Grillney para Matterella’s Encore. Guerra Salvini-BT

O Movimento 5 estrelas Ele começa a descobrir as primeiras cartas com um olhar de guerrilha. Se até recentemente circulava a ideia de contar com a candidatura de uma figura feminina, agora uma novidade cai na mesa de hipóteses que vão na direção oposta: Sergio Matterella. Uma ação que efetivamente nega o status de Giuseppe Conte, Que ainda dá grande ênfase à candidata potencial. Lembrando que ele se revelou na carta de Mario Drake: “ Ninguém está negando que tem todas as credenciais para ser presidente “

Hipótese Matterella Biz

Embora Matterella tenha repetidamente apontado que ele não está disponível para outro pedido, eles estão em processo de re-selecionar o atual inquilino de Colle na casa M5S. O potencial aumentou nas últimas horas. A reunião de senadores cinco estrelas, que aconteceu à tarde por videoconferência, criou uma linha que vê concordância da grande maioria dos eleitos.

Como aprendiAdnkronos, A assembleia se manifestou quase unânime “ Forte pressão no encore de Mattarella al Colle “Portanto, a maioria teria se inclinado a favor do pedido de um novo mandato do atual chefe de estado.

Spotlight amanhã, a Câmara dos Deputados e Senadores Pentecostalizados pode enfrentar o problema குய்ரினாலே: 5S Foi informado que alguns deputados estão dispostos a questionar o procedimento a ser seguido na Câmara. Enquanto isso, uma fonte de Grillina na cúpula disse que isso havia sido solicitado. “ Em cada etapa de tomada de decisão, os presidentes dos comitês participam da seleção do presidente “Ao lado do presidente Giuseppe Conte.

Opção de dragões

O Movimento 5 Estrelas, como a maioria dos outros partidos importantes, concentra-se na continuação do governo. A crença geral é que deve continuar até a expiração natural da legislatura em 2023. É necessário fazer isso Mario Tracy No Palazzo Ciki, porque, se pousar no quirine, um grande problema surgirá no jardim do administrador.

O Ministro da Política Agrícola, Stefano Pattuvanelli, expressou-se neste sentido que não foi por acaso que o governo Tragi deveria ser dirigido por: ” Não podemos nos permitir uma crise com a epidemia atual. Vai ser muito difícil encontrar um equilíbrio para um novo governo e a liga vai sair “Mas nas últimas horas os líderes do movimento 5 estrelas deixaram claro que não.” Qualquer preconceito ou veto “Menos em qualquer pessoa e na estreia.” Não acreditamos em usar o M5S para bloquear o caminho de candidatos que outros não gostam “, Foi esclarecido.

Conflito Lega-Pd

Enquanto isso, há um conflito dialético entre a Liga e os democratas, o que é uma indicação de como a competição pelo gol está chegando ao coração. Matteo Salvini Tentar organizar uma reunião de todos os líderes partidários em conjunto, pelo menos uma vez, está em constante movimento. Mas os democratas imediatamente bloqueiam o caminho e levantam as mãos. As fontes do Nazareno permitemAdnkronos Que “ Enquanto houver uma posição oficial de centro-direita Silvio Berlusconi, O debate está congelado “