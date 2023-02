Ciclismo, Tour da Arábia: pódio e camisa em Guerrero. Formolo Protagonista termina em 2º

Nos ataques de Formolo, Guerreiro venceu a etapa e se tornou o líder do Circuito Saudita. Na 4ª etapa Maria-Skyviews do Harrat Uwairit o italiano Emirados Árabes Unidos é um dos protagonistas da subida final, ele escolhe e o colombiano Buitrago (Bahrein) Vitorioso) está em seu volante) – no terceiro final – e o português da Movistar . Na final, Formolo foi o primeiro a quebrar o atraso, mas seus companheiros responderam imediatamente. E o vencedor foi Guerrero. No top 10, Simone Conzoni, que chegou aos 28 segundos: em seu pequeno grupo Marco Tissa e Jonathan Milan, ex-líder da prova, se defendeu bem (17º 28”).