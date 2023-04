Nápoles: Mãe do açougueiro Tigtokar é morta com martelo, vizinho parado: “Ela me espionou”

O terror temperado com a loucura é servido na hora do almoço, como a pequena comunidade de uma ala Um subúrbio ocidental de Nápoles Ele vai se sentar à mesa. Uma mulher de 71 anos, Rosa Gigante, foi assassinada em sua casa por um vizinho. Uma barra de ferro na garganta, um martelo na têmpora e – por fim – uma tentativa de fúria extrema: uma tentativa de incendiar o infeliz cadáver.

“Ele me espionou. Ela é uma hiena, também roubou minhas correspondências da minha caixa de correio”, tentará se justificar a vizinha da vítima, Stefania Russolillo, de 47 anos. Policiais Estaduais, após coletar as primeiras evidências, eles a identificam como a assassina. Após um julgamento de sete horas, a Procuradoria do Estado de Nápoles emitirá uma ordem de prisão preventiva contra ele sob a acusação de assassinato.

Sirenes de carros de polícia perfuram o silêncio Via Vicinale Sant’AnielloUma estrada rural chamada Medu Pavadai Colina de Kamaldoli. De imediato há quem pense que é só mais um em Bianura assassinato de gangue, mas desta vez a morte não veio por uma rixa entre clãs ou por emboscadas entre gangues rivais. Por volta das 13h Policiais Entrando em um pequeno apartamento no primeiro andar do prédio da escada G, eles se deparam com uma visão arrepiante: o corpo de uma mulher assassinada, provavelmente a golpes de martelo. Leva algum tempo para descobrir a identidade da vítima: a mulher assassinada é a mãe da celebridade.influenciadores de comida” Donato DiCaprio, O Um açougueiro de Pignaceca Famosa por seus sanduíches e potlucks Slogan “Com ou sem pão ralado?”. A estrelas sociais Em ordem crescente constante, contável três milhões de seguidores.

Naquela pequena casa suburbana, havia sangue no chão e em algumas paredes. Mas não só isso, mas o corpo já pode estar sem vida, pois a mão que destruiu o corpo em fúria desenfreada enrolou uma barra de ferro no pescoço da vítima, enfureceu-se com um martelo e ateou fogo ao pobre coitado.

Mas o mistério durou pouco. homens de Esquadrão Voador Liderados pelo primeiro gerente Alfredo Fabrosini e coordenados pelo procurador Maurizio Di Marco, eles juntaram os fios em tempo recorde e encontraram uma pedra angular útil para a investigação. É um elemento que revela o desenvolvimento da investigação e leva a quem conhece melhor a vítima. Uma mulher. Na verdade, o melhor: Uma vizinha: Stefania Russolillo. O condomínio é imediatamente procurado Prédio residencial público Via Vicinale Sant’Aniello, e de alguns relatos os investigadores extrapolam os elementos que levam à identificação desse nome.

Depois de ser levada à delegacia e interrogada por mais de seis horas, a mulher desmaiou e confessou: “Eu odiava a Rosa, ela me espionava e roubava minha correspondência”. chocado A fúria assassina teria sido desencadeada pelo ódio resolvido ao longo do tempo, resultando assim na absurda manifestação de ódio e loucura na tarde de ontem.

Seu filho Donato foi um dos primeiros a chegar ao local do crime, protegido por amigos e familiares. Um personagem famoso há cerca de um ano está longe da cidade. O seu é um conto de fadas de simpatia e simplicidade. Nascido da rejeição. A delicatessen com a qual trabalhava estava deliciosa com especialidades de seus sanduíches recheados para retomar e divulgar nas redes sociais. cozinha napolitanaDe agerola provola a berinjela com cogumelo, stracciatella d sino de búfalo com o samnita Casiocavallo. Embalado e entregue com humor napolitano. Implacável, Donato decidiu abrir um espaço próprio em Pignasecca, nas entranhas de Nápoles, que rapidamente se tornou um santuário de turistas – fartos ontem à tarde, apesar da chuva torrencial – dispostos a fazer fila. Prove as criações de influência culinária napolitana. “Empanado ou não?”, logo se tornou uma marca reconhecida capaz de atrair curtidas e críticas do mundo todo. Há alguns dias, o último seguidor VIP, La supermodelo americana Bella Hadid quem deu como A mais recente criação gastronômica de Donato.

