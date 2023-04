Seis vitórias e dois empates do Cro-Chiloiro

Os boxeadores de Taranto vencem a copa amistosa.

Foi a 28ª edição da Copa Amistosa durante o evento esportivo do sábado, 15 de abril, poucas semanas após a 27ª edição, repetida por Cuero-Ciloiro no ginásio do Boxing Club de Franca, Planeta Vida do técnico e amigo Mimmo D ‘Elia, com quem a empresa de Taranto organizou o evento.

Os boxeadores da Quero chegaram à província de Brindisi com os técnicos Cosimo Quero e Vito Potenza, que os acompanharam em lutas de boxe, que resultaram em seis vitórias e dois empates para a empresa Taranto.

Em uma das mais belas partidas da 28ª Copa Amistosa, reconhecida pelos juízes e árbitros pelo seu valor competitivo, a elite de 75kg Cosimo Conte, em uma de suas melhores atuações até o momento, venceu a verdadeira batalha contra o verdadeiro Roberto. D’Orea do Team Box Mesagne. Um encontro contínuo de ataque entre dois jovens atletas, no qual Conte dominou o canto vermelho com seu boxe de combate e tenacidade para vencer.

Dupla vitória, logo depois, Gaetano Barbati 71kg Português Ac.Pug Juvenil. Sobre Domenico Colla, do Bari, ele afirmou seu domínio sobre o adversário, e novamente sobre o júnior Antonio Palmidesta, de 63kg, a quem derrotou. O jovem Angelo Cabolupo de Pegasus Jim Matera.

Em sua tentativa de derrotar o júnior Andrea Stasi, de 63kg, ele se destacou da defesa ao adversário e desferiu golpes precisos e longos, característicos de seu boxe. Junior 60kg Domenico Vacca também está ganhando – reembolsado por viagens diárias ao ginásio de Balagiano via Emilia em Emilia, onde treina com grande paixão. Ótima arte, – em comparação com Daniel Vino do Português Acc.pug. Por fim, o júnior Christian Tursi venceu o português Loris Amoruso, em que o jogador do Taranto provou ser definitivamente mais astuto do que o seu adversário.

Com essas vitórias, Quero-Chiloiro encerrou a prova com dois empates com Ettore Belonzi na categoria Junior até 70kg, Theodore Adam da Madera e Marco Di Mitri na colegial, 63kg, com Francesco da Barry Anaclerios.

Juntamente com o Junior 46 kg Vincenzo Carbarelli, de 23 a 25 de abril, a experiência nacional em Rossetto degli Abruzzi, a preparação equivalente ao campeonato italiano escolar para De Mitri.